«Каждый мотоциклист является потенциальным нарушителем». Вот какие стереотипы о байкерах есть в обществе

Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Александр, а как вы относитесь к акциям ГАИ?

Александр, байкер:

Знаете, эти акции нужны для того, чтобы не наказать водителя транспортного средства (мотоцикла), а предотвратить появление ДТП на дороге. В начале сезона ГАИ дает понять водителям автомобилей, что на дорогу выезжает двухколесный транспорт. Я отношусь достаточно положительно к этому. Илона Волынец, СТВ:

Вы сейчас рассуждаете, как очень дисциплинированный байкер. Для вас все-таки мотоцикл – это средство передвижения или увлечение?

Александр:

Для меня это какая-то личная идеология. Кристина Сущеня, СТВ:

Вы так дисциплинированно отвечаете. Мне кажется, очень часто на дорогах мы видим не водителей, а в прямом смысле каскадеров. Даже пару видео можно посмотреть. Сергей Васильевич, какой штраф предусмотрен за такие пируэты?

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

За такие пируэты предусмотрен не только штраф, но и лишение. Это такие редкие дорожные хулиганы, которые присутствуют на наших дорогах, в частности города Минска, формируют сознание граждан, что каждый мотоциклист является потенциальным нарушителем. Кристина Сущеня, СТВ:

То есть у нас это редкость, да? Сергей Бабич:

Да. Мы на такие факты реагируем. Илона Волынец, СТВ:

Мы постоянно критикуем байкеров, мол, спать они мешают, устраивают такие пируэты на дорогах, но при этом мало как-то говорим про пешеходов. Я наткнулась на такую интересную статистику: по итогам одной из недавних акций ГАИ, за три дня выявили 1 333 нарушителя. Может, имеет смысл почаще не байкеров вылавливать на дорогах, а пешеходов?