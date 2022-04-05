«Каждый мотоциклист является потенциальным нарушителем». Вот какие стереотипы о байкерах есть в обществе
Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Александр, а как вы относитесь к акциям ГАИ?
Александр, байкер:
Знаете, эти акции нужны для того, чтобы не наказать водителя транспортного средства (мотоцикла), а предотвратить появление ДТП на дороге. В начале сезона ГАИ дает понять водителям автомобилей, что на дорогу выезжает двухколесный транспорт. Я отношусь достаточно положительно к этому.
Илона Волынец, СТВ:
Вы сейчас рассуждаете, как очень дисциплинированный байкер. Для вас все-таки мотоцикл – это средство передвижения или увлечение?
Александр:
Для меня это какая-то личная идеология.
Кристина Сущеня, СТВ:
Вы так дисциплинированно отвечаете. Мне кажется, очень часто на дорогах мы видим не водителей, а в прямом смысле каскадеров. Даже пару видео можно посмотреть. Сергей Васильевич, какой штраф предусмотрен за такие пируэты?
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За такие пируэты предусмотрен не только штраф, но и лишение. Это такие редкие дорожные хулиганы, которые присутствуют на наших дорогах, в частности города Минска, формируют сознание граждан, что каждый мотоциклист является потенциальным нарушителем.
Кристина Сущеня, СТВ:
То есть у нас это редкость, да?
Сергей Бабич:
Да. Мы на такие факты реагируем.
Илона Волынец, СТВ:
Мы постоянно критикуем байкеров, мол, спать они мешают, устраивают такие пируэты на дорогах, но при этом мало как-то говорим про пешеходов. Я наткнулась на такую интересную статистику: по итогам одной из недавних акций ГАИ, за три дня выявили 1 333 нарушителя. Может, имеет смысл почаще не байкеров вылавливать на дорогах, а пешеходов?
Сергей Бабич:
К сожалению, статистика показывает, что очень много ДТП, в которых травмируются пешеходы, происходят по их же вине. Особое внимание уделяем (и вызывает это возмущение) нетрезвым пешеходам, появляющимся на проезжей части. Только в прошлом году из одиннадцати погибших пешеходов были четыре в нетрезвом состоянии.
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