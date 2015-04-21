В Японии пассажирский поезд установил новый рекорд скорости, разогнавшись до 603 км / ч

Новости Японии. В Японии поезд на магнитной подушке установил мировой рекорд скорости. Состав смог разогнаться до 603 километров в час. Испытания проводились на экспериментальной трассе возле горы Фудзи. Прошлый рекорд — 590 км/час — был установлен лишь несколько дней назад, 16 апреля.

Ожидается, что в скором времени данные поезда свяжут Токио и один из крупнейших городов Японии Нагою. Расстояние в 208 километров они будут проходить всего за 40 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.