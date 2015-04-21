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В Германии судят 93-летнего «бухгалтера из Освенцима»

21 апреля 2015 10:47
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Новости Германии. В Германии начинается громкий процесс над бывшим эсэсовцем. 93-летний Оскар Грёнинг во времена Третьего рейха работал в концлагере Освенцим.

Он обвиняется в причастности к убийствам 300 тысяч человек.

В лагере смерти он занимался тем, что забирал у прибывавших узников вещи. Найденные деньги Грёнинг отправлял в Берлин.

Бывший эсэсовец, прозванный прессой «бухгалтером из Освенцима», виновным себя не признает. Он утверждает, что просто следовал инструкциям. На процессе будут свидетельствовать свыше 60 человек из США, Венгрии, Канады и Израиля. Приговор будет вынесен в конце июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Беларусь помнит # Оскар Грёнинг

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