В Германии судят 93-летнего «бухгалтера из Освенцима»

Новости Германии. В Германии начинается громкий процесс над бывшим эсэсовцем. 93-летний Оскар Грёнинг во времена Третьего рейха работал в концлагере Освенцим.

Он обвиняется в причастности к убийствам 300 тысяч человек.

В лагере смерти он занимался тем, что забирал у прибывавших узников вещи. Найденные деньги Грёнинг отправлял в Берлин.

Бывший эсэсовец, прозванный прессой «бухгалтером из Освенцима», виновным себя не признает. Он утверждает, что просто следовал инструкциям. На процессе будут свидетельствовать свыше 60 человек из США, Венгрии, Канады и Израиля. Приговор будет вынесен в конце июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.