Джонни Депп боится клоунов, Памела Андерсон – зеркал: 10 самых странных звездных фобий

Мы часто забываем о том, что гости красных ковровых дорожек — такие же люди, как и все остальные, с простыми человеческими радостями и страхами. Правда, страхи у некоторых знаменитостей бывают настолько необычными, что нам и не снилось! Чего избегают и кого боятся знаменитые люди? Представляем вам список самых оригинальных и странных звездных фобий: от боязни зайти в комнату с антикварной мебелью до панического страха перед комнатными растениями. 1. Опра Уинфри и жевательная резинка

С раннего возраста дива ток-шоу Опра Уинфри страдает чиклефобией – боязнью жевательной резинки. Опра настолько боится жвачки, что не жует ее сама и запрещает это делать в своей студии… да и дома тоже. Опра Уинфри, американская телеведущая:

Как-то раз одна моя гостья достала во время обеда жвачку изо рта и положила ее на тарелку. Когда она ушла, я просто выбросила тарелку. 2. Николь Кидман и бабочки

Актриса, известная по фильму «Мулен Руж», австралийка, поэтому неудивительно, что она равнодушна к паукам и змеям, но только не к бабочкам! Николь с детства боится этих насекомых и страдает лепидоптерофобией. Николь Кидман, австралийская и американская актриса:

Если я приходила из школы и видела, что на воротах сидела бабочка, я проползала под ними, перелазила с другой стороны, в общем, делала все, чтобы не проходить через главные ворота. Я пыталась преодолеть свой страх. Однажды я зашла в клетку с бабочками в Американском музее естествознания, и они сидели на мне, но это не сработало. Я прыгала с самолетов, по мне ползали тараканы, я много чего делала, но бабочки для меня – это слишком. 3. Билли Боб Торнтон и антикварная мебель

Судя по сыгранным Бобом ролям, он должен был быть довольно крепким парнем. Однако его фобия перед антикварной мебелью кажется немного…странной. Как и другие его фобии – например, страх перед комодскими варанами, пластмассовыми приборами и самолетами. Хотя, как актер утверждает, его страхам есть рациональное объяснение. Билли Боб Торнтон, американский актёр:

Начнем с комодских варанов. У них во рту есть ужасные ядовитые бактерии. Если они вас укусят, вы тут же ослепнете. Кому это понравится?

Что касается мебели. У меня нет фобии перед американской старинной мебелью, только перед французской. Например, большие старые золотые стулья с вельветовыми подушками. Типа мебель времен Луи XIV. Вот от этого мне не по себе. Я могу отличить подделку за километр. У них не такая атмосфера. И не так много пыли. 4. Хелен Миррен и телефоны

Хелен Миррен, звезда фильма «Королева» (The Queen), боится говорить по телефону. Хелен Миррен, английская актриса:

Я определенно боюсь телефона. Я обычно так нервничаю, что предпочитаю, по возможности, не брать трубку. Автоответчик – великолепное изобретение. 5. Кармен Электра и вода

Кармен Электра боится воды (аквафобия, или гидрофобия), хотя, видимо, не так сильно, чтобы отказаться от съемок в сериале «Спасатели Малибу», который ее и прославил. Кармен Электра, американская модель:

Рядом с водой у меня начинается паника. 6. Джонни Депп и клоуны

Для человека, который сыграл Вилли Вонку и Джека Воробья, Джонни Депп выработал в себе довольно странный страх – боязнь клоунов. Но он работает над этим. Джонни Депп, американский актёр:

Я развесил везде плакаты клоунов, рисунки, потому что они меня пугают. Я подумал, что если окружу себя ими, то это прогонит мой страх. 7. Тайра Бэнкс и дельфины

Конкуренция между моделями в мире шоу-бизнеса кажется куда менее суровой, чем страх Тайры Бэнкс перед…дельфинами. Тайра Бэнкс, американская модель:

Вам кажется, что дельфины милые, но вот мне так не кажется. Я чувствую страх и волнение, даже когда говорю о дельфинах. Однако после поездки в дельфинарий, где Тайра плавала с дельфинами и даже целовала их, она сказала, что научилась «контролировать» свой страх. Тайра Бэнкс, американская модель:

Теперь я думаю, что когда увижу дельфина во время подводного плавания, я не запаникую, не наглотаюсь воды и не утону. 8. Кристина Ричи и комнатные растения

Кристина Ричи не боится приведений, но у нее проблемы с комнатными растениями (ботанофобия). Актриса считает их «грязными» и просто «сходит с ума» рядом с ними. Помимо ботанофобии актриса также боится бассейнов и акул. 9. Памела Андерсон и зеркала

Своими соблазнительными формами и светлыми волосами бывшая «спасительница Малибу» Памела Андерсон когда-то сводила с ума мужчин. Однако, похоже, сама Пэм не разделяла их энтузиазма. Актриса сама на себя смотреть не может! А все потому, что страдает от эйзоптрофобии, то есть, боязни зеркал. Памела Андерсон, американская актриса и фотомодель:

Да, у меня есть эта фобия, я не люблю зеркала. И я не люблю смотреть на себя по телевизору. Если вижу какой-нибудь свой фильм, переключаю канал или просто ухожу из комнаты. 10. Вуди Аллен и... много фобий