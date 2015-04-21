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10 странных фобий, о которых вы раньше не знали

21 апреля 2015 12:12
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Наверное, у каждого человека есть свои страхи. В принципе, боязнь – это естественное состояние, выполняющее защитную функцию. Специалисты насчитывают полтысячи разных фобий. До сих пор непонятны причины их возникновения. Одни считают, что их корни психологические, в том числе тянущиеся из детства, по мнению других, природа страхов – биологическая. Скорее всего, правы все…

Порой страхи и фобии приобретают самые необычные формы и названия.

1. Агирофобия

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-1

Агирофобия – это боязнь пересечения улиц, то есть люди боятся дорог, трасс, шоссе и магистралей.

Таким людям лучше всего жить в деревнях, так как в большом городе без дорог не обойтись. Психологи выделяют несколько видов агирофобии: страх перед магистралями и скоростными шоссе, страх перед проселочными дорогами, страх перед переходом дороги в неположенном и даже положенном месте, страх перехода дороги одному, страх пересечения оживленных дорог.

2. Арахибутирофобия 

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-3

Арахибутирофобия – это страх того, что арахисовое масло прилипнет к нёбу рта.

Это очень редкая фобия, безусловно, заслуживающая включения в этот список. На первый взгляд может показаться, что арахибутирофобия выдумана каким-нибудь остряком, но это не так. В отличие от других фобий, избавиться от аракитубирофобии очень просто - нужно не есть арахисовое масло. Тем не менее данная фобия вполне оправдана: люди, страдающие арахибутирофобией, боятся, что липкая субстанция, прилипнув к небу, попросту вызовет удушье.

3. Венустрафобия

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-5

Эта странная фобия означает боязнь красивых женщин.

Так что у несимпатичных девушек есть шанс удачно выйти замуж. Самое главное – найти человека, страдающего такой фобией.

4.Гиппопотомонстросесквипедалиофобия 

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-7

Такое длинное название уже говорит о том, что эта фобия подразумевает под собой

боязнь длинных слов.

5. Деипнофобия

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-9

Каждый из нас хотя бы однажды оказывался в неловкой ситуации в незнакомой компании, когда приходится поддерживать бессодержательный разговор с незнакомыми или малознакомыми людьми. И ничего - пережили. Но есть люди, на которых одна только мысль о подобной ситуации наводит ужас.

Это деипнофобы. Они испытывают панический страх перед разговорами за едой, поэтому редко ходят в гости и не приглашают к себе.

6. Демонофобия

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-11

Демонофобия - иррациональный страх перед злыми демонами, привидениями, вампирами, чудовищами и прочей нечистой силой, который не оставляет человека даже при свете дня.

Страдающие демонофобией часто понимают, что их страхи не имеют никаких оснований, но, тем не менее, любое упоминание о демонах любого рода вызывает у них панику. Они боятся отправиться в одиночестве в лес, остаться одни дома или спать без света. Такие люди даже не могут без дрожи взглянуть на рекламный постер ужастика, а о том, чтобы его посмотреть, и речи нет.

7. Дорафобия

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-13

Люди, страдающие такой фобией, боятся пушистых животных.

К ним относятся не только кошки и собаки, но и другие зверушки. Кроме того такие люди боятся еще и натурального меха.

8. Магейрокофобия

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-15

Еще одна необычная фобия, которая подразумевает под собой боязнь приготовления еды.

Возможно покажется, что этой фобией страдают только мужчины, однако это не так. Вообще название такой «диеты» с греческого означает «человек, который умеет готовить». Как правило, люди, страдающие данной фобией, не только боятся подходит к кухонным приборам, но и к поварам.

9. Педиофобия

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-17

Это боязнь кукол, причем не только страшных кукол, но и фарфоровых кукол и даже кукол Барби.

Вообще педиофобия подразумевает под собой боязнь любой искусственной имитации человека или животного, поэтому педиофобия включает также страх перед роботами и манекенами.

10. Пентерафобия

10 странных фобий, о которых вы раньше не знали-19

Очень странная фобия, которая распространена по большей части среди мужчин, но бывает и у женщин.

Пентерафобия – это страх перед тещей или свекровью.

Очень многие мужчины боятся знакомиться со своей будущей тещей, а иногда испытывают страх при одном ее виде. 

# Необычное

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