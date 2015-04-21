10 странных фобий, о которых вы раньше не знали

Наверное, у каждого человека есть свои страхи. В принципе, боязнь – это естественное состояние, выполняющее защитную функцию. Специалисты насчитывают полтысячи разных фобий. До сих пор непонятны причины их возникновения. Одни считают, что их корни психологические, в том числе тянущиеся из детства, по мнению других, природа страхов – биологическая. Скорее всего, правы все… Порой страхи и фобии приобретают самые необычные формы и названия. 1. Агирофобия

Агирофобия – это боязнь пересечения улиц, то есть люди боятся дорог, трасс, шоссе и магистралей. Таким людям лучше всего жить в деревнях, так как в большом городе без дорог не обойтись. Психологи выделяют несколько видов агирофобии: страх перед магистралями и скоростными шоссе, страх перед проселочными дорогами, страх перед переходом дороги в неположенном и даже положенном месте, страх перехода дороги одному, страх пересечения оживленных дорог. 2. Арахибутирофобия

Арахибутирофобия – это страх того, что арахисовое масло прилипнет к нёбу рта. Это очень редкая фобия, безусловно, заслуживающая включения в этот список. На первый взгляд может показаться, что арахибутирофобия выдумана каким-нибудь остряком, но это не так. В отличие от других фобий, избавиться от аракитубирофобии очень просто - нужно не есть арахисовое масло. Тем не менее данная фобия вполне оправдана: люди, страдающие арахибутирофобией, боятся, что липкая субстанция, прилипнув к небу, попросту вызовет удушье. 3. Венустрафобия

Эта странная фобия означает боязнь красивых женщин. Так что у несимпатичных девушек есть шанс удачно выйти замуж. Самое главное – найти человека, страдающего такой фобией. 4.Гиппопотомонстросесквипедалиофобия

Такое длинное название уже говорит о том, что эта фобия подразумевает под собой боязнь длинных слов. 5. Деипнофобия

Каждый из нас хотя бы однажды оказывался в неловкой ситуации в незнакомой компании, когда приходится поддерживать бессодержательный разговор с незнакомыми или малознакомыми людьми. И ничего - пережили. Но есть люди, на которых одна только мысль о подобной ситуации наводит ужас. Это деипнофобы. Они испытывают панический страх перед разговорами за едой, поэтому редко ходят в гости и не приглашают к себе. 6. Демонофобия

Демонофобия - иррациональный страх перед злыми демонами, привидениями, вампирами, чудовищами и прочей нечистой силой, который не оставляет человека даже при свете дня. Страдающие демонофобией часто понимают, что их страхи не имеют никаких оснований, но, тем не менее, любое упоминание о демонах любого рода вызывает у них панику. Они боятся отправиться в одиночестве в лес, остаться одни дома или спать без света. Такие люди даже не могут без дрожи взглянуть на рекламный постер ужастика, а о том, чтобы его посмотреть, и речи нет. 7. Дорафобия

Люди, страдающие такой фобией, боятся пушистых животных. К ним относятся не только кошки и собаки, но и другие зверушки. Кроме того такие люди боятся еще и натурального меха. 8. Магейрокофобия

Еще одна необычная фобия, которая подразумевает под собой боязнь приготовления еды. Возможно покажется, что этой фобией страдают только мужчины, однако это не так. Вообще название такой «диеты» с греческого означает «человек, который умеет готовить». Как правило, люди, страдающие данной фобией, не только боятся подходит к кухонным приборам, но и к поварам. 9. Педиофобия

Это боязнь кукол, причем не только страшных кукол, но и фарфоровых кукол и даже кукол Барби. Вообще педиофобия подразумевает под собой боязнь любой искусственной имитации человека или животного, поэтому педиофобия включает также страх перед роботами и манекенами. 10. Пентерафобия