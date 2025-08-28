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Белорусские теннисистки продолжают успешно выступать в Открытом чемпионате США по теннису

28 августа 2025 08:42
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Белорусские теннисистки продолжают успешно выступать в Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке. Арина Соболенко вышла в третий раунд. Белоруска обыграла россиянку Полину Кудерметову – 7:6, 6:2, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские теннисистки продолжают успешно выступать в Открытом чемпионате США по теннису-2

В следующем раунде Соболенко сыграет с Лейлой Фернандес из Канады. Ранее в третий круг также вышла Виктория Азаренко. 145-й по счету US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составляет рекордные 90 миллионов долларов, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по пять миллионов. Год назад победительницей американского чемпионата стала Арина Соболенко.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко

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