Знаковый рубеж! Аграрии Гомельской области намолотили 1 млн тонн зерна

Есть миллион тонн! Аграрии Гомельской области перешагнули на жатве знаковый рубеж. В регионе убрали около 95 % площадей зерновых, зернобобовых культур и рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так что можно ожидать, что валовой сбор еще увеличится. Не стоит забывать, что на юге страны активно культивируют кукурузу, которая там без проблем вызревает на зерно. Помимо Гомельской области, более миллиона тонн зерна получили Гродненская и Брестская. Ну а в лидерах – хлеборобы Минской области. Они собрали с полей более 2,1 миллиона тонн зерна.