Прямой эфир

Знаковый рубеж! Аграрии Гомельской области намолотили 1 млн тонн зерна

28 августа 2025 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Есть миллион тонн! Аграрии Гомельской области перешагнули на жатве знаковый рубеж. В регионе убрали около 95 % площадей зерновых, зернобобовых культур и рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаковый рубеж! Аграрии Гомельской области намолотили 1 млн тонн зерна-2

Так что можно ожидать, что валовой сбор еще увеличится. Не стоит забывать, что на юге страны активно культивируют кукурузу, которая там без проблем вызревает на зерно. Помимо Гомельской области, более миллиона тонн зерна получили Гродненская и Брестская. Ну а в лидерах – хлеборобы Минской области. Они собрали с полей более 2,1 миллиона тонн зерна.

# Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко с рабочей поездкой прибыл в Могилёвскую область
28 августа 2025 07:30

Лукашенко с рабочей поездкой прибыл в Могилёвскую область

Беларусь и Пакистан обсудили совместную борьбу с наркотрафиком и противодействие терроризму 
28 августа 2025 07:20

Беларусь и Пакистан обсудили совместную борьбу с наркотрафиком и противодействие терроризму 

Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы
28 августа 2025 07:17

Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы