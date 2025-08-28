В Нови-Саде демонстранты напали на полицейских

В сербском Нови-Саде демонстранты, протестующие у здания факультета философии, напали на полицию. Около 300 человек попытались штурмом прорваться в здание, которое охраняли полицейские, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие использовали против правоохранителей физическую силу, закидывали их камнями, пиротехникой. Для наведения порядка к университету были направлены наряды полицейского спецназа и бронемашины. После неоднократных призывов разойтись, которые демонстранты проигнорировали, правоохранители при помощи слезоточивого газа и дубинок оттеснили агрессивно настроенную толпу от здания. Антиправительственные протесты, периодически перетекающие в беспорядки, продолжаются в Сербии уже более 9 месяцев. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, тогда погибли 16 человек.