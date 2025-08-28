В Германии открылся самый большой в Европе завод по производству боеприпасов. Предприятие сможет выпускать до 350 тысяч снарядов в год. Однако это лишь на начальном этапе. В дальнейшем объем продукции намерены многократно увеличить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в ближайшее время на заводе появится цех по производству ракет для реактивных установок. Цена проекта – полмиллиарда евро, но Германия намерена окупить все затраты. Спекулируя на массовом перевооружении армий европейских стран, в ФРГ намерены продавать востребованные боеприпасы по выгодной для себя цене. Оружейный концерн также планирует построить несколько заводов и за рубежом.

Армин Паппергер, глава оружейной компании (Германия):

Мы построим в Румынии завод по производству взрывчатки в относительно короткие сроки, вероятно, в течение следующих 18 месяцев, и это также будет проект с нуля. Правительство Румынии и наш концерн совместно инвестируют около 550 миллионов евро.

Стоит отметить, что крупнейшая оружейная компания, которая зарабатывает деньги на войне, сейчас получает громадную прибыль, поставляя военную технику и боеприпасы Украине.