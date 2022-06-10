Внимание юбилеям Купалы и Коласа. В Молодечно проходит праздник белорусской песни

Новости Беларуси. Вот уже на протяжении 30 лет Молодечно является самым поющим городом страны. Все дело в том, что в первый летний месяц именно здесь проходит самый масштабный праздник белорусской песни. А в 1993 году впервые состоялся конкурс молодых исполнителей. Традиции останутся верны и в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыкальный форум для жителей городка – событие значимое. Ко встрече тысяч гостей готовятся заранее. На время праздника все Молодечно от Центральной площади до Парка культуры буквально пропитано духом творчества и таланта. Сразу пять площадок под открытым небом приглашают на концерты, театральные представления и вернисажи. А с главной сцены Летнего амфитеатра доносятся знакомые звуки неисчезающих шлягеров, а также поэтические строки наших знаменитых классиков. Важную миссию фестиваля в сохранении национальных традиций не раз подчеркивал и глава государства. В нынешнем году – исторической памяти – особое внимание уделят юбилеям Янки Купалы и Якуба Коласа, что придаст фестивалю особенно высокое звучание.