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102 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО за ночь над регионами РФ

28 августа 2025 09:42
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102 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО за ночь над регионами РФ-0

ПВО РФ ночью в течение ночи нейтрализовали 102 дрона ВСУ самолетного типа, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информирует, что ночью с 27 на 28 августа ВС Украины предприняли попытку атаковать российские объекты. Средствами противовоздушной обороны ликвидированы 22 БЛА в районе акватории Черного моря, над Ростовской и Самарской областями – по 21, 18 дронов – над Краснодарским краем, 11 – над Крымом, по 3 – над Воронежской и Саратовской областями, 2 БПЛА – над Волгоградской областью, еще 1 БЛА – над Азовским морем.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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