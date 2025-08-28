102 украинских БПЛА уничтожили силы ПВО за ночь над регионами РФ

ПВО РФ ночью в течение ночи нейтрализовали 102 дрона ВСУ самолетного типа, пишет РИА Новости.

Министерство обороны России информирует, что ночью с 27 на 28 августа ВС Украины предприняли попытку атаковать российские объекты. Средствами противовоздушной обороны ликвидированы 22 БЛА в районе акватории Черного моря, над Ростовской и Самарской областями – по 21, 18 дронов – над Краснодарским краем, 11 – над Крымом, по 3 – над Воронежской и Саратовской областями, 2 БПЛА – над Волгоградской областью, еще 1 БЛА – над Азовским морем.

Фото: Pinterest