В выходные в Беларуси начнётся похолодание, 3 июля будут дожди

Новости Беларуси. С 30 июня в Беларуси начнётся похолодание. Второй месяц лета также начнётся с прохладной погоды.

Ночью 29 июня осадки не ожидаются, а в дневное время на большей части республики пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. В тёмное время суток столбик термометра опустится до +13… +19°С, в светлое время суток поднимется до +24… +30°С.

С 30 июня в Беларусь начнёт поступать холодная воздушная масса со стороны Скандинавии. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, на отдельных территориях будут грозы, ливни и сильный порывистый ветер. Ночью воздух остынет от +18°С по юго-востоку до +9°С по северо-западу страны. Днём преимущественно +12… +19°С, по юго-востоку будет теплее, там ожидается до +20… +22°С.

1 июля ночью по восточным территориям, утром и днём на большей части Беларуси синоптики прогнозируют дожди, местами сильные дожди. Ночью и утром в некоторых районах дожди будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Ночью похолодает до +8… +14°С, днём потеплеет до +11… +17°С. На востоке Беларуси днём воздух нагреется до +18… +20°С.

2 июля в стране будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ночью воздух охладится до +5… +11°С, днём столбик термометра поднимется до +11… +18°С.

3 июля практически по всей республике пройдут дожди. Днём местами будут грозы. Ночью похолодает до +5… +12°С, в светлое время суток прогнозируется +13°С… +20°С.