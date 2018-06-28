Прямой эфир

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района

28 июня 2018 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отсутствие велопарковок и нехватка удобного пространства для движения велосипедистов в Минске. Эти темы на днях стали предметом серьезного разговора в городской администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района -1

Чиновники обсуждали, как можно улучшить инфраструктуру для двухколесного транспорта в столице. Ведь сегодня для двух-миллионного мегаполиса одной магистральной велодорожки недостаточно. Не говоря уже о пригодности тротуаров для тех, кто любит прокатиться с ветерком.

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района -4

Один из спальных районов города. Семь утра. Александр Викентьевич выезжает на работу. Через полтора часа у главы администрации – важное совещание.

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района -7

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:
Когда еду на работу и обратно на велосипеде, получаю такой хороший заряд бодрости. Хорошая возможность подышать свежим воздухом. Посмотреть, что происходит в городе.

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района -10

От дома до здания администрации – 11 километров пути. Их Александр Дорохович преодолевает за 20 минут. Собеседник рассказывает: участок дороги для велосипедов – неплохой.

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района -13

Вдоль улицы Маяковского удобное пространство для двухколесного транспорта. Впрочем, проблема в другом.

Александр Дорохович:
Сегодня самая главная проблема в городе – высокий борт. В каждом районе есть план благоустройства, в соответствии с которым есть программы по понижению борта. В первую очередь на главных улицах, на магистралях, вдоль проспектов понижается борт, чтобы люди имели условия выехать со второстепенных на главную улицу и ехать на работу.

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района -16

Чиновник ратует за строительство второй велодорожки. В частности, вдоль Слепянской водной системы. Она, по его словам, улучшила бы привлекательность города для тех, кто любит прокатиться с ветерком.

Александр Дорохович:
Одной велодорожки в городе магистральной, по моему мнению, недостаточно. Нужно срочно развивать инфраструктуру. Которая добавит количество занимающихся, количество велосипедистов.

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района -19

Кстати, здание администрации Заводского района один из примеров грамотного отношения к велосипедистам. К примеру, здесь есть крытая велопарковка.

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района -22

Александр Дорохович:
К середине дня мы наблюдаем здесь постоянное нахождение велосипедов. Велосипед находится под охраной. Здесь камера наблюдения. Условия для подкачки колес.

К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района -25

В Минске сейчас строится велодорожка вдоль Чижовского водохранилища. Её проложат к «Чижовка-Арене» и соединят с существующей магистральной. Впрочем, городу до идеала в плане велоинфраструктуры, предстоит проделать долгий путь.

# Велосипед # общество # Александр Дорохович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Профсоюзы Беларуси предлагают усовершенствовать систему переподготовки населения
28 июня 2018 10:57

Профсоюзы Беларуси предлагают усовершенствовать систему переподготовки населения

Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории комплекса «Тростенец»
28 июня 2018 10:54

Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории комплекса «Тростенец»

«Нельзя подплывать спереди»: как правильно спасать тонущего человека
28 июня 2018 09:42

«Нельзя подплывать спереди»: как правильно спасать тонущего человека