К месту работы на велосипеде. Тестируем дороги с главой администрации Заводского района

Новости Беларуси. Отсутствие велопарковок и нехватка удобного пространства для движения велосипедистов в Минске. Эти темы на днях стали предметом серьезного разговора в городской администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники обсуждали, как можно улучшить инфраструктуру для двухколесного транспорта в столице. Ведь сегодня для двух-миллионного мегаполиса одной магистральной велодорожки недостаточно. Не говоря уже о пригодности тротуаров для тех, кто любит прокатиться с ветерком.

Один из спальных районов города. Семь утра. Александр Викентьевич выезжает на работу. Через полтора часа у главы администрации – важное совещание.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:

Когда еду на работу и обратно на велосипеде, получаю такой хороший заряд бодрости. Хорошая возможность подышать свежим воздухом. Посмотреть, что происходит в городе.

От дома до здания администрации – 11 километров пути. Их Александр Дорохович преодолевает за 20 минут. Собеседник рассказывает: участок дороги для велосипедов – неплохой.

Вдоль улицы Маяковского удобное пространство для двухколесного транспорта. Впрочем, проблема в другом. Александр Дорохович:

Сегодня самая главная проблема в городе – высокий борт. В каждом районе есть план благоустройства, в соответствии с которым есть программы по понижению борта. В первую очередь на главных улицах, на магистралях, вдоль проспектов понижается борт, чтобы люди имели условия выехать со второстепенных на главную улицу и ехать на работу.

Чиновник ратует за строительство второй велодорожки. В частности, вдоль Слепянской водной системы. Она, по его словам, улучшила бы привлекательность города для тех, кто любит прокатиться с ветерком. Александр Дорохович:

Одной велодорожки в городе магистральной, по моему мнению, недостаточно. Нужно срочно развивать инфраструктуру. Которая добавит количество занимающихся, количество велосипедистов.

Кстати, здание администрации Заводского района один из примеров грамотного отношения к велосипедистам. К примеру, здесь есть крытая велопарковка.

Александр Дорохович:

К середине дня мы наблюдаем здесь постоянное нахождение велосипедов. Велосипед находится под охраной. Здесь камера наблюдения. Условия для подкачки колес.