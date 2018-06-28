Профсоюзы Беларуси предлагают усовершенствовать систему переподготовки населения

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усовершенствовать систему переподготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усовершенствовать систему переподготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске состоялось заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам, где стороны обсудили создание новых современных центров, которые будут направлены на развитие рынка труда и занятости населения.
Запланировано, что все договоренности будут прописаны и закреплены в отдельном разделе нового Генерального соглашения.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня те производства, которые проходят свою модернизацию, безусловно, нуждаются в том, что бы люди постоянно повышали свою квалификацию труда. И мы по этому вопросу ставим перед правительством и нанимателем вопрос, который касается создания современных центров, где бы люди могли на протяжении всей своей трудовой деятельности повышать свою квалификацию.
На данный момент число вакансий составляет около 70 тысяч, это почти наполовину больше, чем в 2017 году.