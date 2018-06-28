Профсоюзы Беларуси предлагают усовершенствовать систему переподготовки населения

В Минске состоялось заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам, где стороны обсудили создание новых современных центров, которые будут направлены на развитие рынка труда и занятости населения.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня те производства, которые проходят свою модернизацию, безусловно, нуждаются в том, что бы люди постоянно повышали свою квалификацию труда. И мы по этому вопросу ставим перед правительством и нанимателем вопрос, который касается создания современных центров, где бы люди могли на протяжении всей своей трудовой деятельности повышать свою квалификацию.

