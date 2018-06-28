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Профсоюзы Беларуси предлагают усовершенствовать систему переподготовки населения

28 июня 2018 10:57
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Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает усовершенствовать систему переподготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Профсоюзы Беларуси предлагают усовершенствовать систему переподготовки населения-1

В Минске состоялось заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам, где стороны обсудили создание новых современных центров, которые будут направлены на развитие рынка труда и занятости населения.

Профсоюзы Беларуси предлагают усовершенствовать систему переподготовки населения-4

Запланировано, что все договоренности будут прописаны и закреплены в отдельном разделе нового Генерального соглашения.

Профсоюзы Беларуси предлагают усовершенствовать систему переподготовки населения-7

Профсоюзы Беларуси предлагают усовершенствовать систему переподготовки населения-9

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня те производства, которые проходят свою модернизацию, безусловно, нуждаются в том, что бы люди постоянно повышали свою квалификацию труда. И мы по этому вопросу ставим перед правительством и нанимателем вопрос, который касается создания современных центров, где бы люди могли на протяжении всей своей трудовой деятельности повышать свою квалификацию.

На данный момент число вакансий составляет около 70 тысяч, это почти наполовину больше, чем в 2017 году.

# Трудовые отношения # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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