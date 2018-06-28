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«Нести знамя достойно»: около 400 выпускников Академии МВД получили офицерское звание

28 июня 2018 11:42
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Новости Беларуси. Памятный и торжественный день сегодня для выпускников Академии МВД. Дипломы и офицерское звание получили около 400 молодых лейтенантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это будущие криминалисты, пограничники, эксперты по финансовым преступлениям, участковые и оперативники. Среди выпускников более 20 отличников учебы, восемь обладателей золотых медалей и четыре президентских стипендиата. Новоиспеченных специалистов поздравили преподаватели, представители силовых ведомств, родители.

«Нести знамя достойно»: около 400 выпускников Академии МВД получили офицерское звание-1

Надежда Касперович, выпускница Академии МВД:
В дальнейшем я планирую проходить службу в Новополоцком ГУВД. Надеюсь, что знания, полученные в период обучения в Академии МВД, станут надежным и прочным фундаментом для дальнейшей правоохранительной деятельности. Это была моя детская мечта. Я ее добилась, и сейчас чувство гордости переполняет.

«Нести знамя достойно»: около 400 выпускников Академии МВД получили офицерское звание-4

Александр Асадчий, выпускник Академии МВД:
Те знания, которые дали нам и курсовые офицеры, и начальник академии, я уверен, позволят нам эффективно выполнять поставленные задачи и нести знамя офицера достойно.

«Нести знамя достойно»: около 400 выпускников Академии МВД получили офицерское звание-7

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Академия Министерства внутренних дел – это очень современный, инновационный вуз нашей страны. Не зря он был отмечен двумя премиями качества правительства Республики Беларусь.

Один из ведущих вузов в правоохранительной системе нашего государства, и не только нашего. Достаточно высокий проходной балл в академии, потому что и качество обучения, и объем знаний, который для этого нужен, достаточно высок. Требовательность высокая.

«Нести знамя достойно»: около 400 выпускников Академии МВД получили офицерское звание-10

Примечательно, что выпуск-2018 совпал с 60-летием Академии МВД. За это время ВУЗ подготовил более 30 тысяч специалистов с высшим юридическим образованием.

# выпускной-2017 # общество # Надежда Касперович # Александр Асадчий # Игорь Шуневич # Фотофакт

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