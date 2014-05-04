Народная артистка России, обладательница высшей награды Каннского кинофестиваля актриса Татьяна Самойлова отмечает 80-летие

Новости России. Ее Вероника в картине «Летят журавли» покорила весь мир. Легендарная актриса Татьяна Самойлова отмечает 4 мая юбилей. С 80-летием народную артистку России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В 24 года Татьяна Самойлова ступила на красную ковровую дорожку Каннского фестиваля. За исполнение главной женской роли в фильме «Летят журавли» получила высшую награду этого престижного форума – Золотую пальмовую ветвь.

Ею восхищались Джина Лолла-бриджида и Жан Кокто, её портрет писал Пабло Пикассо, её приглашали сниматься во Франции и Голливуде.

Еще одна несомненная киноудача Татьяны Самойловой – «Анна Каренина». Из двух десятков киноверсий трагической истории, в которых Анну Каренину сыграли Грета Гарбо, Вивьен Ли, Софи Марсо, ее Анна признана лучшей.

Свой юбилей актриса отпразднует в московском Доме кино. Там же пройдет ее творческий вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.