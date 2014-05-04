Медаль «За отвагу» гвардии сержанта Ивана Самусенко, пропавшего без вести во время ВОВ, спустя 70 лет нашли в Пскове и передели на Гомельщину

Новости Беларуси. Медаль «За отвагу», которая пролежала в псковской земле 70 лет, накануне Дня Победы доставлена на Гомельщину. Жители деревни Климовка до сих пор считали её обладателя — своего земляка гвардии сержанта Ивана Самусенко, пропавшим без вести. Благодаря поисковым отрядам из Беларуси и России родственники наконец-то узнали о судьбе солдата.

Александр Добриян, СТВ:

На мемориале не вернувшимся с той войны односельчанам в деревне Климовка фамилия Самусенко встречается целых 20 раз. В ближайшее время предстоит добавить ещё одну. В псковских лесах поисковикам удалось найти останки гвардии сержанта Ивана Петровича Самусенко. До этого он считался пропавшим без вести.



Медаль «За отвагу» под номером 94 тысячи 802 российские поисковики нашли на месте боёв 1944 года. Именно тогда, как оказалось, и погиб уроженец Гомельщины. Однако, самую любимую солдатами награду Иван Самусенко получил двумя годами раньше — в августе 1942. В том бою артиллерийский дивизион, где 19-летний белорус служил связистом, уничтожил 12 дзотов, 16 блиндажей и более полусотни немецких солдат.



Юнус Рахматов, руководитель областного центра патриотического воспитания и занятости молодежи «Дзержинец»:

Человек в течение трех суток поддерживал связь. А вы представьте, что такое бой, шальные пули и осколки? Во время войны медаль «За отвагу» была очень ценной.

Гомельские поисковики по запросу российских коллег в считанные дни нашли родственников солдата. Они никогда не забывали Ивана Самусенко и даже спустя 70 лет надеялись узнать о его судьбе. Медаль отныне будет храниться у двоюродной сестры героя.



Галина Владымцева, двоюродная сестра солдата:

Ничего не знали. Пропал без вести. Тётя всё говорила: «Сыночек, Ванечка, где ж твои косточки? Где ты похоронен? Хоть бы какая весточка пришла». И вот только сейчас нашли и нам сообщили. И мы такие радостные, такая радость.



Вместе с медалью поисковики доставили на Родину солдата землю с места его последнего боя. Останки же захоронены в России в братской могиле вместе с другими героями той страшной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

