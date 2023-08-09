Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

О смерти народной артистки СССР Веры Васильевой стало известно в среду, 9 августа. Она ушла из жизни в возрасте 97 лет, сообщили в Театре сатиры, информирует РИА Новости.

На сцене Театра сатиры Вера Васильева сыграла свыше шестидесяти ролей, а всенародную известность ей принес кинематограф. В 1945 году артистка дебютно сыграла в картине «Близнецы». Васильеву зритель увидел в таких фильмах как «Звезда экрана», «Карнавал», «Деревенщина» и многих других. Всего она снялась более чем в сорока картинах. Ее голосом также говорили многие персонажи мультфильмов.