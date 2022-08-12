В Вороновском районе приостановлена работа литовской школы. Куда отправят детей и учителей?

Новости Беларуси. Грубые нарушения пожарной безопасности и отсутствие проекта на переоборудование здания. В Вороновском районе с 12 августа приостановлена работа литовской школы в деревне Пелеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники МЧС в преддверии учебного года провели обследование учреждений образования. Так, выяснилось, что в Пелясской средней школе не обеспечена безопасная и беспрепятственная эвакуация детей и педагогов из помещений в случае чрезвычайной ситуации.

Нет противодымной системы и защиты от распространения огня. Кроме того, работники школы самовольно переоборудовали склады под учебные классы и мастерские. Такой произвол может иметь плачевные последствия, ведь это угроза жизни и здоровью детей.

О льга А диева, официальный представитель Г родненского областного управления МЧС : Работниками МЧС была запрошена проектная документация для подтверждения выполнения требований технических нормативно-правовых актов, однако руководитель учреждения образования предоставил запрашиваемые материалы не в полном объеме. На основании выявленных нарушений, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся и педагогов, в адрес руководителя объекта направлено предложение о приостановлении деятельности школы до устранения выявленных замечаний.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

Все учащиеся, а это 40 детей из Лидского района и 74 ребенка из Вороновского района, будут переведены для обучения по месту жительства. Каждому из педагогов, а это 24 учителя, 14 из них являются гражданами Беларуси, будет предложено место работы на территории Вороновского района.

Сложностей с освоением учебных программ не будет в связи с тем, что уже в рамках вступающего с 1 сентября в действие Кодекса обучение во всех школах Республики Беларусь, независимо от учредителя, будь то Министерство образования Литвы или это органы образования Беларуси, обучение будет осуществляться на государственных языках.