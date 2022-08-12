В Вороновском районе приостановлена работа литовской школы. Куда отправят детей и учителей?

Новости Беларуси. Грубые нарушения пожарной безопасности и отсутствие проекта на переоборудование здания. В Вороновском районе с 12 августа приостановлена работа литовской школы в деревне Пелеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Грубые нарушения пожарной безопасности и отсутствие проекта на переоборудование здания. В Вороновском районе с 12 августа приостановлена работа литовской школы в деревне Пелеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работники МЧС в преддверии учебного года провели обследование учреждений образования. Так, выяснилось, что в Пелясской средней школе не обеспечена безопасная и беспрепятственная эвакуация детей и педагогов из помещений в случае чрезвычайной ситуации.
Нет противодымной системы и защиты от распространения огня. Кроме того, работники школы самовольно переоборудовали склады под учебные классы и мастерские. Такой произвол может иметь плачевные последствия, ведь это угроза жизни и здоровью детей.
Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:
Работниками МЧС была запрошена проектная документация для подтверждения выполнения требований технических нормативно-правовых актов, однако руководитель учреждения образования предоставил запрашиваемые материалы не в полном объеме. На основании выявленных нарушений, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся и педагогов, в адрес руководителя объекта направлено предложение о приостановлении деятельности школы до устранения выявленных замечаний.
Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
Все учащиеся, а это 40 детей из Лидского района и 74 ребенка из Вороновского района, будут переведены для обучения по месту жительства. Каждому из педагогов, а это 24 учителя, 14 из них являются гражданами Беларуси, будет предложено место работы на территории Вороновского района.
Сложностей с освоением учебных программ не будет в связи с тем, что уже в рамках вступающего с 1 сентября в действие Кодекса обучение во всех школах Республики Беларусь, независимо от учредителя, будь то Министерство образования Литвы или это органы образования Беларуси, обучение будет осуществляться на государственных языках.
Пелясская средняя школа была единственной в Беларуси, которая полностью финансировалась правительством Литвы. Обучение детей велось на языке этой страны.
К слову, за последние два года в рамках проверки готовности учебных заведений в Гродненской области устранено более 1 200 замечаний контролирующих органов.