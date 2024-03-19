Родила близнецов в 74 года. Почему женщины в возрасте решаются стать матерью?

Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

На сегодня женщина-рекордсменка, ставшая матерью – это жительница Индии Мангамма. Она родила дочек-близнецов в 74 года.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Татьяна, у нас таких рекордов еще нет. Как вы считаете, сам подход: материнство за 70 плюс – как вы к этому относитесь как психолог? Какой вы можете дать совет?

Наталья Надольская:

Зачем они это делают?