Родила близнецов в 74 года. Почему женщины в возрасте решаются стать матерью?
Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
На сегодня женщина-рекордсменка, ставшая матерью – это жительница Индии Мангамма. Она родила дочек-близнецов в 74 года.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Татьяна, у нас таких рекордов еще нет. Как вы считаете, сам подход: материнство за 70 плюс – как вы к этому относитесь как психолог? Какой вы можете дать совет?
Наталья Надольская:
Зачем они это делают?
Татьяна Слободич, интегративный психолог, семейный психолог:
Честно говоря, зачем они это делают, мне сложно ответить. Мне кажется, в какой-то нереальности человек живет. Одна из причин важных родов после 40 – многие пытаются за счет этого омолодиться. Когда не хочется понимать эти возрастные проблемы, вопросы, а заниматься ребенком, садиком. За 70 – это, конечно, влечет не только на женщину какую-то ответственность, это потом еще и ребенок, ему надо как-то расти.
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