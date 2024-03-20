В БГУ прошёл финал Евразийской студенческой олимпиады по аналитической экономике

Итоги финала Евразийской студенческой олимпиады по аналитической экономике подвели в БГУ. Конкурс проводится в два этапа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый состоялся заочно. В финале участники решали экономические задачи и представили творческие проекты. Цель олимпиады – повысить интерес студентов к изучению фундаментальных наук.

Анна Королева, декан экономического факультета БГУ:

В этом году олимпиада посвящена странам ШОС ввиду того, что, я надеюсь, наша страна в скором будущем вступит в ШОС. В заочном туре олимпиады участвовало более 50 команд. География стран была представлена такими, как Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Российская Федерация и Республика Беларусь. В финал вышло 15 команд.

Александр Лаптев, студент Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве России:

Я до этого показывал хорошие результаты на предмете «Анализ данных», поэтому преподаватель сразу меня нашел и говорит: не хочешь ли поучаствовать в олимпиаде? Я собрал команду из наиболее подготовленных к анализу данных кадров, и мы выполнили просто те задания, которые были на заочном этапе олимпиады. Затем нас пригласили на очный этап, мы были немножко шокированы этим.