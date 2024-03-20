Регистрация на централизованный экзамен пройдёт с 20 марта по 5 апреля

Как указывает Министерство образования, экзамен по русскому или белорусскому языкам назначен на 27 мая, по второму предмету на выбор – на 30 мая. Определены и резервные дни – это 19 и 21 августа.

С 2024 года сокращено время прибытия в пункты проведения испытания. Если раньше участники должны были прийти не позднее чем за час до начала экзамена, то теперь не позже 30 минут. Что касается регистрации на централизованное тестирование, то она состоится в апреле, с 9-го по 22-е число.