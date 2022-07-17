«Мы в Беларуси очень этим дорожим». Лукашенко о настоящих друзьях и гостях «Славянского базара»

Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего «Славянского базара», чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск, несмотря ни на что.

К повышенному мировому вниманию на «Славянском базаре» уже все привыкли. На фестиваль летят из разных уголков планеты. В 2022 году, к примеру, были исполнители из Египта и Кубы. Но в нынешних условиях настоящая экзотика – это присутствие на «Славянке» наших соседей. Тех же латышей и украинцев. Власти этих стран явно фальшивят в своей политике, но в творчестве нет места для интриг и разборок. Через искусство к миру и взаимопониманию – этот принцип фестиваля нерушим, это подтвердили в очередной раз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы Запад ни пытался отделить нас железным занавесом, к нам продолжат приезжать гости из Европы и других континентов. Билеты на концерты продаются, гостиницы переполнены. Сегодня здесь, как, впрочем, и всегда, рядом с белорусами настоящие друзья, которые разделяют нашу позицию и взгляды на жизнь. Искренне, по-настоящему! Поверьте, мы в Беларуси очень этим дорожим! Огромное вам за это спасибо.