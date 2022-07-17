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Более 80 СМИ и добрые традиции. «Славянский базар» посетили журналисты из Китая

17 июля 2022 18:43
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Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего фестиваля, чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск, несмотря ни на что.

Более 80 СМИ и добрые традиции. «Славянский базар» посетили журналисты из Китая-1

Чтобы получить вот этот заряд настроения, радости, ощущение такого праздника большого для людей.

Более 80 СМИ и добрые традиции. «Славянский базар» посетили журналисты из Китая-4

На «Славянском базаре» мы уже пятый раз. Нам очень нравится. Гостеприимный город Витебск.

Более 80 СМИ и добрые традиции. «Славянский базар» посетили журналисты из Китая-7

Воркута, Север, Карское море, Ледовитый океан здесь гуляет, на этом празднике.

Более 80 СМИ и добрые традиции. «Славянский базар» посетили журналисты из Китая-10

Нам очень нравится, мы всегда любили этот фестиваль. Главное, чтобы было мирное небо над головой. Самое главное, чтобы такое солнце было всегда.

Чтобы почувствовать атмосферу базара даже на расстоянии в сотни тысяч километров, буквально в режиме нон-стоп на фестивале работали журналисты из 80 СМИ. В Витебск прилетели корреспонденты в том числе из Китая.

Более 80 СМИ и добрые традиции. «Славянский базар» посетили журналисты из Китая-13

Цзиньбо Лу, корреспондент информационного агентства «Cиньхуа» (Китай):
Для нас «Славянский базар» – это очень известный фестиваль. Это традиция. Мы делаем репортаж, чтобы наши китайские зрители могли хорошо понять, что у вас за славянская культура и что интересного.

Россия, Египет и Италия. Какие впечатления остались у иностранных гостей «Славянского базара»? Читайте здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Цзиньбо Лу # Виктор Пралич # Фотофакт

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