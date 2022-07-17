Более 80 СМИ и добрые традиции. «Славянский базар» посетили журналисты из Китая

Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего фестиваля, чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск, несмотря ни на что.

Чтобы получить вот этот заряд настроения, радости, ощущение такого праздника большого для людей.

На «Славянском базаре» мы уже пятый раз. Нам очень нравится. Гостеприимный город Витебск.

Нам очень нравится, мы всегда любили этот фестиваль. Главное, чтобы было мирное небо над головой. Самое главное, чтобы такое солнце было всегда.

Чтобы почувствовать атмосферу базара даже на расстоянии в сотни тысяч километров, буквально в режиме нон-стоп на фестивале работали журналисты из 80 СМИ. В Витебск прилетели корреспонденты в том числе из Китая.