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«У людей слёзы на глазах были». Чем запомнилось выступление Елисея Касича на «Витебске-2022»?

17 июля 2022 19:03
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Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего «Славянского базара», чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск, несмотря ни на что.

«У людей слёзы на глазах были». Чем запомнилось выступление Елисея Касича на «Витебске-2022»?-1

Песни «Сяброў» узнают буквально по первым аккордам во многих странах постсоветского пространства. Белорусский ансамбль гремел на весь Союз. А его знаменитые «Алеся», «А я лягу-прылягу» стали настоящими хитами. В 2022 году на Алее славы в Витебске появилась именная звезда Анатолия Ярмоленко. А на сцене Летнего амфитеатра народному артисту Беларуси Президент лично вручил специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию».

«У людей слёзы на глазах были». Чем запомнилось выступление Елисея Касича на «Витебске-2022»?-4

«Славянский базар» зажигает и новые звезды. На детском конкурсе исполнителей берут самые высокие ноты. А в мастерстве юные артисты не уступают уже состоявшимся. Гран-при детского конкурса завоевал Елисей Касич, набрав максимальный балл за два дня песенного состязания. Это своеобразный рекорд. Вдвойне приятно, что Елисей родом из Витебска.

«У людей слёзы на глазах были». Чем запомнилось выступление Елисея Касича на «Витебске-2022»?-7

Василий Раинчик, председатель жюри ХХ Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022», народный артист Беларуси:
Его очень хорошо подготовили в отношении аранжировки, музыкальной формы, конкурсного произведения. Когда пел он на втором конкурсе, у людей слезы на глазах были.

Более 80 СМИ и добрые традиции. «Славянский базар» посетили журналисты из Китая. Подробности здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Елисей Касич # Анатолий Ярмоленко # Василий Раинчик # Виктор Пралич # Фотофакт

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