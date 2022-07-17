«У людей слёзы на глазах были». Чем запомнилось выступление Елисея Касича на «Витебске-2022»?

Новости Беларуси. В Витебске 17 июля завершился «Славянский базар», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К этим шести июльским дням подготовку начинают еще с финальными аккордами предыдущего «Славянского базара», чтобы летом снова все творческие дороги вели в Витебск, несмотря ни на что.

Песни «Сяброў» узнают буквально по первым аккордам во многих странах постсоветского пространства. Белорусский ансамбль гремел на весь Союз. А его знаменитые «Алеся», «А я лягу-прылягу» стали настоящими хитами. В 2022 году на Алее славы в Витебске появилась именная звезда Анатолия Ярмоленко. А на сцене Летнего амфитеатра народному артисту Беларуси Президент лично вручил специальную награду «Через искусство к миру и взаимопониманию».

«Славянский базар» зажигает и новые звезды. На детском конкурсе исполнителей берут самые высокие ноты. А в мастерстве юные артисты не уступают уже состоявшимся. Гран-при детского конкурса завоевал Елисей Касич, набрав максимальный балл за два дня песенного состязания. Это своеобразный рекорд. Вдвойне приятно, что Елисей родом из Витебска.