В Вооружённых Cилах начинается подготовка солдат-срочников

Бойцы срочной службы пополнили подразделения белорусской армии и приступают к интенсивному процессу подготовки. В выходные новобранцы приняли присягу на верность Родине, слова которой звучат особенно в нынешней геополитической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечение военной безопасности – задача силового блока. Ранее Александр Лукашенко предупредил, что реакция на малейшие провокации будет жесткой. В Вооруженных Cилах Беларуси в последнее время коренным образом пересмотрен порядок подготовки войск. Больше внимания практическим занятиям. И, как требовал главнокомандующий, стало меньше муштры. Особый акцент на огневую, тактическую, инженерную подготовку, вождение, военную медицину.