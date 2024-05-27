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В Вооружённых Cилах начинается подготовка солдат-срочников

27 мая 2024 06:39
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Бойцы срочной службы пополнили подразделения белорусской армии и приступают к интенсивному процессу подготовки. В выходные новобранцы приняли присягу на верность Родине, слова которой звучат особенно в нынешней геополитической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Cилах начинается подготовка солдат-срочников-1

Обеспечение военной безопасности – задача силового блока. Ранее Александр Лукашенко предупредил, что реакция на малейшие провокации будет жесткой. В Вооруженных Cилах Беларуси в последнее время коренным образом пересмотрен порядок подготовки войск. Больше внимания практическим занятиям. И, как требовал главнокомандующий, стало меньше муштры. Особый акцент на огневую, тактическую, инженерную подготовку, вождение, военную медицину.

В Вооружённых Cилах начинается подготовка солдат-срочников-4

Наша армия мобильна и оснащена самыми современными образцами вооружения и техники, а главная ее ценность – люди. Тысячи молодых людей начинают тяжелую мужскую работу, военную службу. Впереди освоение техники и вооружений, приобретение учетной специальности, маневры и учения. Защита Отечества – обязанность и священный долг каждого гражданина.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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