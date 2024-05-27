В Вооружённых Cилах начинается подготовка солдат-срочников
Бойцы срочной службы пополнили подразделения белорусской армии и приступают к интенсивному процессу подготовки. В выходные новобранцы приняли присягу на верность Родине, слова которой звучат особенно в нынешней геополитической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обеспечение военной безопасности – задача силового блока. Ранее Александр Лукашенко предупредил, что реакция на малейшие провокации будет жесткой. В Вооруженных Cилах Беларуси в последнее время коренным образом пересмотрен порядок подготовки войск. Больше внимания практическим занятиям. И, как требовал главнокомандующий, стало меньше муштры. Особый акцент на огневую, тактическую, инженерную подготовку, вождение, военную медицину.
Наша армия мобильна и оснащена самыми современными образцами вооружения и техники, а главная ее ценность – люди. Тысячи молодых людей начинают тяжелую мужскую работу, военную службу. Впереди освоение техники и вооружений, приобретение учетной специальности, маневры и учения. Защита Отечества – обязанность и священный долг каждого гражданина.