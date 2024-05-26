Всё по ГОСТу, но не мёд. Что продаётся в магазинах под видом сладкого лакомства?

На неделе в Брестской области приступили к откачке меда. На западе Беларуси пчеловодством занимаются 14 лесхозов. Практически все уже включились в работу. В 2023 году только в Брестской области заготовили без малого 50 тонн природного лакомства. Но в этом деле есть традиционная ложка дегтя. Портят репутацию и – главное – продукт недобросовестные продавцы, которые под маркой натурального продают медовый суррогат. По стоимости такая баночка, конечно, ниже, но и польза от лакомства на нуле. Хотя о целебных свойствах меда знают с древних времен. До сих пор этот продукт в почете у многих. Например, в Японии каждый день в школе дети получают стикер с наполнителем, где содержится 30 граммов меда. Но в Беларуси с медом есть определенные вопросы. Почему в нашей стране отказываются от сладкой жизни и что мешает развитию пчеловодства, расскажем в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Качановский, потомственный пчеловод, предприниматель:

Все мои деды, прадеды c XVI века, это есть в документах исторических, занимались бортничеством. Были борты, древобудавляны, вьюны и рыбноловы. Это я прочел в ревизии пущи за 1569 год.

Потомственный пчеловод Николай Качановский создал музей бортничества в родных Качановичах. Самая большая коллекция бортей в СНГ – свыше полусотни экземпляров возрастом до 300 лет. Пасека Николая Качановского на полесских болотах. Чистый мед с полесских болот можно найти в торговых сетях, правда, конкурировать приходится не в честных условиях. Прилавки заполонил недомед. Фальсификат ничего не выдает, а разницу заметить могут разве что специалисты.

Николай Качановский:

Его много продается, его 70 %. А нашего меда, натурального, всего 30 %. Его не хватает. Поэтому завозится полуфабрикат. Он соответствует нашему ГОСТу. По кислотности он подходит, но там нет пыльцы. А ведь лечит не мед сладкий, а пыльца. Надо усилить контроль за качеством меда. Ввести обязательный пыльцевой анализ, как это сделано в Европе, Америке, Канаде, Австралии. Пчеловод призывает исследовать весь мед, который попадает на белорусский прилавок, по ботаническому происхождению. Это защитит и рынок, и потребителя. Из-за нечестной конкуренции добросовестные пчеловоды не могут на равных реализовать свой полезный продукт.

По программе «Белорусский лес» лесхозы по всей стране занимаются пчеловодством. Каждый за сезон стремится получить как минимум 25 килограммов меда от одной пчелосемьи. Поддерживают техникой, обучают, вывозят пасеки на поля и в заказники – к медоносам.