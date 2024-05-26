Прямой эфир

Всё по ГОСТу, но не мёд. Что продаётся в магазинах под видом сладкого лакомства?

26 мая 2024 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На неделе в Брестской области приступили к откачке меда. На западе Беларуси пчеловодством занимаются 14 лесхозов. Практически все уже включились в работу. В 2023 году только в Брестской области заготовили без малого 50 тонн природного лакомства. Но в этом деле есть традиционная ложка дегтя. Портят репутацию и – главное – продукт недобросовестные продавцы, которые под маркой натурального продают медовый суррогат. По стоимости такая баночка, конечно, ниже, но и польза от лакомства на нуле.

Хотя о целебных свойствах меда знают с древних времен. До сих пор этот продукт в почете у многих. Например, в Японии каждый день в школе дети получают стикер с наполнителем, где содержится 30 граммов меда. Но в Беларуси с медом есть определенные вопросы.

Почему в нашей стране отказываются от сладкой жизни и что мешает развитию пчеловодства, расскажем в программе «Неделя» на СТВ.

Всё по ГОСТу, но не мёд. Что продаётся в магазинах под видом сладкого лакомства?-1

Николай Качановский, потомственный пчеловод, предприниматель:
Все мои деды, прадеды c XVI века, это есть в документах исторических, занимались бортничеством. Были борты, древобудавляны, вьюны и рыбноловы. Это я прочел в ревизии пущи за 1569 год.

Всё по ГОСТу, но не мёд. Что продаётся в магазинах под видом сладкого лакомства?-4

Потомственный пчеловод Николай Качановский создал музей бортничества в родных Качановичах. Самая большая коллекция бортей в СНГ – свыше полусотни экземпляров возрастом до 300 лет. Пасека Николая Качановского на полесских болотах. Чистый мед с полесских болот можно найти в торговых сетях, правда, конкурировать приходится не в честных условиях. Прилавки заполонил недомед. Фальсификат ничего не выдает, а разницу заметить могут разве что специалисты.

Всё по ГОСТу, но не мёд. Что продаётся в магазинах под видом сладкого лакомства?-7

Николай Качановский:
Его много продается, его 70 %. А нашего меда, натурального, всего 30 %. Его не хватает. Поэтому завозится полуфабрикат. Он соответствует нашему ГОСТу. По кислотности он подходит, но там нет пыльцы. А ведь лечит не мед сладкий, а пыльца. Надо усилить контроль за качеством меда. Ввести обязательный пыльцевой анализ, как это сделано в Европе, Америке, Канаде, Австралии.

Пчеловод призывает исследовать весь мед, который попадает на белорусский прилавок, по ботаническому происхождению. Это защитит и рынок, и потребителя. Из-за нечестной конкуренции добросовестные пчеловоды не могут на равных реализовать свой полезный продукт.

Всё по ГОСТу, но не мёд. Что продаётся в магазинах под видом сладкого лакомства?-10

По программе «Белорусский лес» лесхозы по всей стране занимаются пчеловодством. Каждый за сезон стремится получить как минимум 25 килограммов меда от одной пчелосемьи. Поддерживают техникой, обучают, вывозят пасеки на поля и в заказники – к медоносам.

Всё по ГОСТу, но не мёд. Что продаётся в магазинах под видом сладкого лакомства?-13

Николай Малышиц, пчеловод Новопопинского лесничества Дрогичинского лесхоза:
На данный момент у нас идет откачка меда первая. Лесной мед пчелы собирают, он самый полезный, как и разнотравье. Мед хороший, массив.

Дрогичинский лесхоз в лидерах в области по объемам заготовки, они получают на 7 килограммов больше среднего. Гарантируют качество и натуральность, но покупатели в очередь не выстраиваются. Причины те же, что и у частников. Цену сбивают посредники или недобросовестный конкурент в виде фальсификата. Парадокс: продукт востребован и не востребован одновременно.

Подробности в видеоматериале.

# Продукты питания # общество # Кристина Протосовицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле
26 мая 2024 17:51

Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле

Тучин: первые образцы белорусско-российского самолёта должны появиться до 2027-го
26 мая 2024 17:36

Тучин: первые образцы белорусско-российского самолёта должны появиться до 2027-го

Серийное производство союзного самолёта будет организовано в Беларуси – Андрей Тучин
26 мая 2024 17:36

Серийное производство союзного самолёта будет организовано в Беларуси – Андрей Тучин

Когда появится первый союзный самолёт? Поговорили с главным инженером Тучиным
26 мая 2024 17:36

Когда появится первый союзный самолёт? Поговорили с главным инженером Тучиным

Берега зарастают! С чем связывают «застой» белорусского судоходства?
26 мая 2024 17:30

Берега зарастают! С чем связывают «застой» белорусского судоходства?

Силовики «пеленают» участников преступных схем! Как в Беларуси пытаются уклониться от уплаты налогов?
26 мая 2024 17:30

Силовики «пеленают» участников преступных схем! Как в Беларуси пытаются уклониться от уплаты налогов?

Стала известна программа гражданской части парада на День Независимости – чего ждать?
26 мая 2024 17:16

Стала известна программа гражданской части парада на День Независимости – чего ждать?

«Белорусскую вазу» последний раз показывали в 2017-м. Вспомнили историю знаменитой конструкции
26 мая 2024 17:16

«Белорусскую вазу» последний раз показывали в 2017-м. Вспомнили историю знаменитой конструкции

От экономики и до безопасности: подводим итоги визита Путина в Беларусь
26 мая 2024 16:32

От экономики и до безопасности: подводим итоги визита Путина в Беларусь

Могилёвская область вступила в активную фазу зелёной жатвы. Агрономы рассказали о своей работе
26 мая 2024 14:43

Могилёвская область вступила в активную фазу зелёной жатвы. Агрономы рассказали о своей работе

Кривоносов: наше государство правильно делает, что опирается на народ!
26 мая 2024 13:56

Кривоносов: наше государство правильно делает, что опирается на народ!

Петровский: научно-технические программы Союзного государства должны быть максимально интегрированы
26 мая 2024 13:32

Петровский: научно-технические программы Союзного государства должны быть максимально интегрированы