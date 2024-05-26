Прямой эфир

Военные атташе арабских стран посетили Беларусь. Деталями визита поделился генерал-майор Валерий Ревенко

26 мая 2024 17:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военная авиация заинтересовала атташе по вопросам обороны арабских стран. На неделе дипломаты прибыли в Беларусь в рамках расширения международного сотрудничества. Во время визита они ознакомились с военными вузами, в том числе одной из точек маршрута стала академия авиации, посетили оборонные предприятия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Военные атташе арабских стран посетили Беларусь. Деталями визита поделился генерал-майор Валерий Ревенко-1

Как отметили в Миноброны, основная цель этого мероприятия – показать наш военный и промышленный потенциал. Это станет хорошим импульсом для развития сотрудничества.

Некоторыми деталями этого визита и предыдущих с нашей программой поделился генерал-майор Валерий Ревенко.

Военные атташе арабских стран посетили Беларусь. Деталями визита поделился генерал-майор Валерий Ревенко-4

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
В прошлом году мы проводили подобные мероприятия с ассоциацией военных атташе африканских стран. По результатам на сегодня мы имеем очень позитивное развитие отношений с Зимбабве. Мы подписали план двустороннего сотрудничества. Мы очень хорошо и позитивно развиваемся. Результатом также стал недавно завершившийся визит министра обороны Экваториальной Гвинеи. Очень активно начали развиваться отношения с Египтом. Для чего это все происходит? Чтобы мы имели, с одной стороны, хорошие контракты, хорошие контакты в военно-технической сфере. Мы должны обмениваться опытом в военной сфере, в сфере подготовки. Они заинтересованы в том уровне, который существует в Вооруженных Силах Республики Беларусь, он действительно высокий, мы заинтересованы в развитии отношений и брать что-то интересное и новое в их государствах. Мы видим позитивные сигналы со стороны Алжира, Йемена, то есть данные мероприятия приносят действительно хорошую эффективность для развития наших отношений.

Военные атташе арабских стран посетили Беларусь. Деталями визита поделился генерал-майор Валерий Ревенко-7

А в начале лета в Беларусь прибудет делегация уже с конкретными целями.

Валерий Ревенко:
В июне мы ожидаем очень большую делегацию из Зимбабве, из военного колледжа, на котором обучаются должностные лица самого высокого уровня. Они приедут к нам изучать наши подходы к построению обороны, они посмотрят, как мы готовимся, какая у нас боевая подготовка. В то же время они заинтересованы посмотреть работу парламентариев, как у нас организована система государственного управления. У нас такая же делегация будет и из Египта.

В то же время сохраняются минимальные контакты с западными партнерами, но их уровень изменился.

Военные атташе арабских стран посетили Беларусь. Деталями визита поделился генерал-майор Валерий Ревенко-10

Валерий Ревенко:
У нас действительно на сегодня существует минимальный обмен контактами с отдельными представителями западных государств, прежде всего в сфере обеспечения безопасности, особенно в сфере сохранения тех элементов контроля над вооружениями, которые еще пока существуют, но хотя бы в рамках Венского документа.

# Международное сотрудничество # общество # Валерий Ревенко

Другие новости рубрики

Все новости
Всё по ГОСТу, но не мёд. Что продаётся в магазинах под видом сладкого лакомства?
26 мая 2024 17:51

Всё по ГОСТу, но не мёд. Что продаётся в магазинах под видом сладкого лакомства?

Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле
26 мая 2024 17:51

Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле

Тучин: первые образцы белорусско-российского самолёта должны появиться до 2027-го
26 мая 2024 17:36

Тучин: первые образцы белорусско-российского самолёта должны появиться до 2027-го

Серийное производство союзного самолёта будет организовано в Беларуси – Андрей Тучин
26 мая 2024 17:36

Серийное производство союзного самолёта будет организовано в Беларуси – Андрей Тучин

Когда появится первый союзный самолёт? Поговорили с главным инженером Тучиным
26 мая 2024 17:36

Когда появится первый союзный самолёт? Поговорили с главным инженером Тучиным

Берега зарастают! С чем связывают «застой» белорусского судоходства?
26 мая 2024 17:30

Берега зарастают! С чем связывают «застой» белорусского судоходства?

Силовики «пеленают» участников преступных схем! Как в Беларуси пытаются уклониться от уплаты налогов?
26 мая 2024 17:30

Силовики «пеленают» участников преступных схем! Как в Беларуси пытаются уклониться от уплаты налогов?

Стала известна программа гражданской части парада на День Независимости – чего ждать?
26 мая 2024 17:16

Стала известна программа гражданской части парада на День Независимости – чего ждать?

«Белорусскую вазу» последний раз показывали в 2017-м. Вспомнили историю знаменитой конструкции
26 мая 2024 17:16

«Белорусскую вазу» последний раз показывали в 2017-м. Вспомнили историю знаменитой конструкции

От экономики и до безопасности: подводим итоги визита Путина в Беларусь
26 мая 2024 16:32

От экономики и до безопасности: подводим итоги визита Путина в Беларусь

Могилёвская область вступила в активную фазу зелёной жатвы. Агрономы рассказали о своей работе
26 мая 2024 14:43

Могилёвская область вступила в активную фазу зелёной жатвы. Агрономы рассказали о своей работе

Кривоносов: наше государство правильно делает, что опирается на народ!
26 мая 2024 13:56

Кривоносов: наше государство правильно делает, что опирается на народ!