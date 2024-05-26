Военные атташе арабских стран посетили Беларусь. Деталями визита поделился генерал-майор Валерий Ревенко

Военная авиация заинтересовала атташе по вопросам обороны арабских стран. На неделе дипломаты прибыли в Беларусь в рамках расширения международного сотрудничества. Во время визита они ознакомились с военными вузами, в том числе одной из точек маршрута стала академия авиации, посетили оборонные предприятия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как отметили в Миноброны, основная цель этого мероприятия – показать наш военный и промышленный потенциал. Это станет хорошим импульсом для развития сотрудничества.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества: В прошлом году мы проводили подобные мероприятия с ассоциацией военных атташе африканских стран. По результатам на сегодня мы имеем очень позитивное развитие отношений с Зимбабве. Мы подписали план двустороннего сотрудничества. Мы очень хорошо и позитивно развиваемся. Результатом также стал недавно завершившийся визит министра обороны Экваториальной Гвинеи. Очень активно начали развиваться отношения с Египтом. Для чего это все происходит? Чтобы мы имели, с одной стороны, хорошие контракты, хорошие контакты в военно-технической сфере. Мы должны обмениваться опытом в военной сфере, в сфере подготовки. Они заинтересованы в том уровне, который существует в Вооруженных Силах Республики Беларусь, он действительно высокий, мы заинтересованы в развитии отношений и брать что-то интересное и новое в их государствах. Мы видим позитивные сигналы со стороны Алжира, Йемена, то есть данные мероприятия приносят действительно хорошую эффективность для развития наших отношений.

А в начале лета в Беларусь прибудет делегация уже с конкретными целями.

Валерий Ревенко:

В июне мы ожидаем очень большую делегацию из Зимбабве, из военного колледжа, на котором обучаются должностные лица самого высокого уровня. Они приедут к нам изучать наши подходы к построению обороны, они посмотрят, как мы готовимся, какая у нас боевая подготовка. В то же время они заинтересованы посмотреть работу парламентариев, как у нас организована система государственного управления. У нас такая же делегация будет и из Египта.

В то же время сохраняются минимальные контакты с западными партнерами, но их уровень изменился.