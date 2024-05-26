Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле

Еще об одной сфере, где подделки далеко пошли. Речь о производстве специальной детской обуви. Ее создают для профилактики заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Эта тема сейчас особенно актуальна. Специалисты отмечают, что дети и молодые люди все чаще обращаются к ортопедам. Во многих случаях таким пациентам и требуется специальная обувь, чтобы скорректировать состояние. И самые ушлые нередко пытаются обуть таких покупателей, причем во всех смыслах, выставляя под видом профилактических самые обычные башмаки. В этом случае жалко и денег, конечно, ведь зачастую цена на эти модели завышена, но хуже всего, что упущено время. А это в борьбе с болезнью самый дорогой ресурс. Чтобы и подделок стало меньше, и осанка улучшилась, в Гомеле запустили производство ортопедической обуви для детей, которое насытит внутренний рынок. Есть и экспортный потенциал. С международных выставок наши образцы редко возвращаются домой. На производстве для программы «Неделя» на СТВ побывала Анна Корольчук.

От туфель до сапожек. Проектная мощность нового производства – 350 пар обуви в смену. Казалось бы, немного, но даже такого количества хватит, чтобы закрыть спрос белорусов. Каждая пара коррекционная и не просто элемент гардероба. Сейчас гомельское предприятие отшивает первые партии специальной детской обуви.

Владимир Калевич, генеральный директор Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра:

В данном сегменте не сегодня практически нет конкуренции. Выпускают массовую обувь, рекламируют как профилактическую, на самом деле это обычная обувь. Наша же обувь имеет все элементы профилактики: супинатор, жесткий задник, завышенный берец, каблучок Томаса.

Компетенций в этой сфере достаточно. Более 100 лет Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр изготавливает такую обувь по индивидуальным заказам. В 2023 году сделали около 30 тысяч пар. Врачи отмечают определенную динамику: за помощью к ортопедам все чаще обращаются дети и молодежь.

Александр Гладкий, заместитель главного врача протезно-ортопедического госпиталя:

Любая обувь с ортопедическими элементами: будь то супинаторами, валиками, вся ее основная функция – создать нормальные физиологические подъемы свода стопы, чтобы сохранить арочную структуру, которая позволяет стопе полноценно функционировать, убирать ударную нагрузку при ходьбе, прыжках, нашей повседневной деятельности.

Плоскостопие в раннем возрасте чревато развитием других заболеваний: сколиоза, косолапости, варикоза. И чем раньше человек задумается о своем здоровье, тем выше шансы преодолеть диагноз. Именно поэтому в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре задумались над массовым выпуском правильной обуви для детей. Для реализации нового проекта самой подходящей оказалась гомельская площадка.