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Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле

26 мая 2024 17:51
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Еще об одной сфере, где подделки далеко пошли. Речь о производстве специальной детской обуви. Ее создают для профилактики заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Эта тема сейчас особенно актуальна. Специалисты отмечают, что дети и молодые люди все чаще обращаются к ортопедам. Во многих случаях таким пациентам и требуется специальная обувь, чтобы скорректировать состояние. И самые ушлые нередко пытаются обуть таких покупателей, причем во всех смыслах, выставляя под видом профилактических самые обычные башмаки. В этом случае жалко и денег, конечно, ведь зачастую цена на эти модели завышена, но хуже всего, что упущено время. А это в борьбе с болезнью самый дорогой ресурс.

Чтобы и подделок стало меньше, и осанка улучшилась, в Гомеле запустили производство ортопедической обуви для детей, которое насытит внутренний рынок. Есть и экспортный потенциал. С международных выставок наши образцы редко возвращаются домой. На производстве для программы «Неделя» на СТВ побывала Анна Корольчук.

Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле-1

От туфель до сапожек. Проектная мощность нового производства – 350 пар обуви в смену. Казалось бы, немного, но даже такого количества хватит, чтобы закрыть спрос белорусов. Каждая пара коррекционная и не просто элемент гардероба. Сейчас гомельское предприятие отшивает первые партии специальной детской обуви.

Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле-4

Владимир Калевич, генеральный директор Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра:
В данном сегменте не сегодня практически нет конкуренции. Выпускают массовую обувь, рекламируют как профилактическую, на самом деле это обычная обувь. Наша же обувь имеет все элементы профилактики: супинатор, жесткий задник, завышенный берец, каблучок Томаса.

Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле-7

Компетенций в этой сфере достаточно. Более 100 лет Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр изготавливает такую обувь по индивидуальным заказам. В 2023 году сделали около 30 тысяч пар. Врачи отмечают определенную динамику: за помощью к ортопедам все чаще обращаются дети и молодежь.

Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле-10

Александр Гладкий, заместитель главного врача протезно-ортопедического госпиталя:
Любая обувь с ортопедическими элементами: будь то супинаторами, валиками, вся ее основная функция – создать нормальные физиологические подъемы свода стопы, чтобы сохранить арочную структуру, которая позволяет стопе полноценно функционировать, убирать ударную нагрузку при ходьбе, прыжках, нашей повседневной деятельности.

Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле-13

Плоскостопие в раннем возрасте чревато развитием других заболеваний: сколиоза, косолапости, варикоза. И чем раньше человек задумается о своем здоровье, тем выше шансы преодолеть диагноз. Именно поэтому в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре задумались над массовым выпуском правильной обуви для детей. Для реализации нового проекта самой подходящей оказалась гомельская площадка.

Убираем плоскостопие – производство детской ортопедической обуви запустили в Гомеле-16

Сергей Довбаш, директор Гомельского филиала Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра:
Данный цех по производству профилактической детской обуви по решению генерального директора строился практически с нуля и за собственные средства. В данном цеху работают примерно 45 человек. И в дальнейшем, когда мы выйдем на запланированную мощность, будет примерно 53-55 рабочих мест.

В строительство и оснащение нового производства вложили более 8 миллионов рублей. Половину из них инвестировали в современное технологичное оборудование.

Подробности в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # общество # Анна Корольчук

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