В Вооруженных Силах Беларуси проводят комплексную проверку уровня боеготовности

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси началась комплексная проверка уровня боеготовности. Она плановая, однако с элементами внезапности для воинских частей.

Учения пройдут в сложных условиях зимы. Это позволит на деле проверить работу вооружения и военной техники. Во главе угла также вопросы контроля за обеспечением безопасности службы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Для некоторых соединений войск это мероприятие будет внезапным. Основная цель данной проверки – проверить слаженность органов военного управления, штабов всех уровней и способность командующих командиров управлять своими соединениями в ход выполнения поставленных задач.

Всего планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса будет призвано около 3 тысяч военнообязанных. Предусматривается также проверка системы противовоздушной обороны.