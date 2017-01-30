Быстрый дневной макияж: советы визажиста Инны Леута о том, как преобразовать лицо за 20 минут

Несмотря на многочисленные гаджеты и тщательное планирование времени, далеко не каждая женщина может себе позволить ежедневно уделять целый час сложному макияжу «по всем канонам». Однако профессионалы красоты знают: на преображение лица с помощью косметики достаточно всего 15-20 минут.

Инна Леута, визажист:

Всем доброе утро. И снова я с вами, и сегодня мы поговорим о быстром дневном макияже.

Начнем с тона кожи. Тональный крем, который распределяется быстро, должен быть достаточно прозрачным, потому что он менее пигментирован, и какие-то небольшие огрехи при тонировании будут не видны.

Наносим консилер в область под глазами, но именно в место, где синячок.

Фиксируем тональное средство прозрачной пудрой. Она должна быть абсолютно бесцветной. Для того, чтобы сделать это максимально быстро.

Самый быстрый и естественный способ скорректировать овал лица – это добавить не корректирующие румяна в подскуловую впадину, а слегка вперед вывести освежающие румяна. Это сейчас самый модный и самый актуальный тренд в корректировании овала лица. Вот такие розовые или персиковые оттенки. И куда мы их наносим? Посмотрим внимательно. Слегка выходя из подскуловой впадинки, к центру лица. Максимально быстро. При этом моделируется овал лица, лицо выглядит свежо. Слегка на лоб, стушевывая от периферии к центру.

Секрет создания самых быстрых и естественных бровей – это цветная тушь для бровей и фломастер для прорисовки отдельных волосков.

Для быстрого макияжа глаз стоит отказаться от сухих текстур. Это привычные нам компактные тени, но для их распределения нужно время и несколько кисточек. Легко заменяются кремовыми тенями одного среднего по насыщенности тона и синтетической кисточкой.

Быстро делаем красивые губки. Берем пушистую синтетическую кисть и стойкую муссовую помаду, наносим ее крупными мазками от центра наружу.

Такой вариант макияжа, дневной, должен занимать не больше 20-30 мин. Если не укладываетесь – тренируйтесь. Рано или поздно это получится.

Дорогие женщины, уделите своему макияжу 15-20 мин и сделайте весь свой день радостным и красивым. До новых встреч.