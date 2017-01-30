Бизнесмена, одного из бывших владельцев завода «Мотовело», Александра Муравьева приговорили к 11 годам колонии

Новости Беларуси. Суд приговорил бизнесмена, одного из бывших владельцев завода «Мотовело», Александра Муравьева к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Конфискация имущества и лишение права занимать определенные должности также предусматривает приговор, который огласили 30 января в суде Фрунзенского района Минска.

Процесс длился более трех месяцев. Бизнесмена задержали еще летом 2015 года. Тогда он пытался вылететь из минского аэропорта в столицу Австрии.

Муравьеву было предъявлено обвинение в нанесении ущерба в особо крупном размере более чем трем тысячам акционеров предприятия. Его признали виновным в мошенничестве, хищении, уклонении от уплаты налогов, в организации и пособничестве в совершении преступлений, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Кристина Асрян, старший помощник прокурора Фрунзенского района Миснка:

В настоящий момент приговор в законную силу не вступил. У сторон есть 10 суток для того, чтобы его обжаловать и опротестовать. Если жалоба и протест не поступят, на 11-е сутки он вступит в законную силу.

Как заявила сторона защиты, приговор они будут обжаловать. Также 30 января решилась судьба еще двух обвиняемых по этому делу. Экс-директора «Мотовело» Казимира Мороза приговорили к 5 годам ограничения свободы. Экс-замдиректора Татьяну Луковец – к году лишения свободы и освободили от отбывания наказания. Уже истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.