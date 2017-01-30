Папайя и цветы под снегом: в ботаническом саду Минска природа радует посетителей круглый год

В морозные черно-белые будни яркие краски, оказывается, не так просто отыскать, и это понятно – все живое впадает в спячку. Но некоторые растения радуют глаз цветущими бутонами даже зимой. Один из них – королевская бегония, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Нелли Катковская, куратор коллекции экспозиционной оранжереи тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

У королевской бегонии листва очень красивая. Она разного цвета бывает, чуть ли не до черного, красная, в пятна. И на данный момент, когда на улице стужа, мороз, они зацветают зимой. И как вы видите, она у нас прямо как невеста стоит вся белая. Конечно, цветок сам не очень красивый, но, когда его много, смотрится прямо как невеста.

В домашних условиях бегония совсем неприхотлива. Главное, чтобы растение постоянно окружал солнечный свет.

Отнюдь не сонное время года – зима в жарких странах, и многие растения в декабре-январе начинают плодоносить. Специалисты Центрального ботанического сада умеют воссоздавать в оранжерее тропический климат с температурой плюс 25 и 80-процентной влажностью. Как результат, в центре Минска сегодня зреет папайя, или как его еще называют «дынное дерево».

Нелли Катковская, куратор коллекции экспозиционной оранжереи тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Оно плодоносит, в принципе, круглый год. То есть скоро плоды пожелтеют, и оно практически сразу зацветает, и круглый год плодоносит у нас. Это очень полезный фрукт, обязательно надо его попробовать. Вкусный, сладкий, чем-то похож на морковку, с тыквой что-то связано, но, конечно, запах дыни у него есть.

А вот в искусственных субтропиках по соседству прохладнее: температура воздуха держится на уровне плюс 10 – плюс 12 градусов. Во влажном прохладном климате отлично зимуют азиатские растения: пурпурная японская камелия, стрелица королевская, гранат, лимон обыкновенный и отнюдь не обычная «рука Будды». Такое название цитрон получил от схожести плода с сомкнутыми пальцами основателя буддизма. Чуть более привычная и бесконечно милая славянскому азиатская Азалия цветет именно зимой.

Нелли Катковская, куратор коллекции экспозиционной оранжереи тропических и субтропических растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Это специфическое растение. Оно любит, конечно, прохладу. Летом его обязательно надо выносить на улицу: под яблоньку, вишенку, то есть в сад или на балкон. Любит свежий воздух обязательно и зимой более прохладное содержание. Могу посоветовать, если нет такой прохлады, подкладывать даже лед: заморозить и горшочек обложить льдом.

Если присмотреться внимательно, можно насчитать целую клумбу цветущих в холодное время года растений. К «растениям короткого дня» фиалка, пуансеттии, каланхое, цикламен, спасиффилум и бильбергии. Что и говорить, мудрая природа умеет радовать нас круглый год.