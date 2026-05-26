В Вооруженных Силах Беларуси начались командно-штабные учения тыловых служб

В Вооруженных Силах Беларуси начались масштабные командно-штабные учения тыловых служб. Главная задача тренировок – отработать четкое управление снабжением войск в условиях кризисных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Вооруженных Силах Беларуси начались масштабные командно-штабные учения тыловых служб. Главная задача тренировок – отработать четкое управление снабжением войск в условиях кризисных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты проверят, насколько оперативно должностные лица могут обеспечивать армию всем необходимым во время проведения специальных операций. Помимо кадровых военных, к учениям привлекут военнообязанных, призванных из запаса. В ходе тренировок участники отработают защиту военных объектов и баз снабжения от возможных угроз. Примечательно, что все практические задачи на реальных объектах тыла будут выполняться впервые.