В Вооруженных Силах Беларуси начались командно-штабные учения тыловых служб

Беларусь и Алжир расширяют портфель совместных проектов

Главный показатель эффективности – экономика. Всего за первый квартал 2026 года взаимный товарооборот между государствами вырос более чем в 10 раз. При этом Минск предлагает партнерам не просто торговлю, а полноценную промышленную кооперацию. В Алжире планируют открыть сборочные линии техники МАЗ.