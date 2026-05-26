Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии с Днем Независимости

Беларусь рассчитывает на активизацию всестороннего взаимодействия между Минском и Тбилиси, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, Грузия продолжит двигаться путем устойчивого развития, укрепления государственных институтов и улучшения благосостояния граждан, что в свою очередь будет способствовать поступательному прогрессу страны и повышению ее авторитета на международной арене.

Белорусский лидер отметил, что этот праздник олицетворяет стойкость и национальное единство грузинского народа и пожелал Михаилу Кавелашвили крепкого здоровья, оптимизма и успехов, а жителям Грузии – мира, процветания и безоблачного будущего.