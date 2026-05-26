Беларусь и Алжир расширяют портфель совместных проектов

Отношения Минска и Алжира выходят на совершенно новый уровень: в Беларусь впервые приехала большая парламентская делегация из этой северо-африканской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный визит стал развитием договоренностей, достигнутых Александром Лукашенко во время его поездки в Алжир в минувшем декабре. Тогда стороны подписали масштабный двухлетний план совместных действий, и сегодня этот документ уже приносит первые весомые результаты.