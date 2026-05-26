Беларусь и Алжир расширяют портфель совместных проектов

Отношения Минска и Алжира выходят на совершенно новый уровень: в Беларусь впервые приехала большая парламентская делегация из этой северо-африканской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данный визит стал развитием договоренностей, достигнутых Александром Лукашенко во время его поездки в Алжир в минувшем декабре. Тогда стороны подписали масштабный двухлетний план совместных действий, и сегодня этот документ уже приносит первые весомые результаты.
Главный показатель эффективности – экономика. Всего за первый квартал 2026 года взаимный товарооборот между государствами вырос более чем в 10 раз. При этом Минск предлагает партнерам не просто торговлю, а полноценную промышленную кооперацию. В Алжире планируют открыть сборочные линии техники МАЗ и расширить поставки белорусских тракторов.
Еще один стратегический вектор совместной работы – продовольственная безопасность. Сейчас стороны готовят крупный проект по производству востребованных удобрений. Чтобы подобные инициативы быстрее переходили в практическую плоскость, необходима надежная правовая база. И шаги такие предпринимаются. 25 мая состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между парламентами двух стран.