Масштабный областной проект «Женщина Минщины и ее дело» стартовал в Молодечно

В Молодечно стартовал масштабный областной проект «Женщина Минщины и ее дело». Экспозиция посвящена тем, чей ежедневный труд формирует облик Центрального региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представлено 23 стенда – по одному от каждого района Минской области и города Жодино. Это уникальные истории успеха наших современниц в образовании, культуре, сельском хозяйстве и промышленности. Многие из героинь добились высот в общественной жизни и доказали: белорусским женщинам по плечу любые вершины, даже в исконно «мужских» профессиях.

Ирина Поцелуева, председатель Молодечненской районной организации РОО «Белая Русь»:

Проект был создан с целью сохранить историю женщин, которые достигли определенных успехов в своем районе и, безусловно, внесли вклад в развитие и становление своего региона и, конечно же, Минщины.

В Молодечно выставка пробудет две недели, после чего отправится в Воложинский район. На протяжении всего года экспозиция будет путешествовать по Минской области.