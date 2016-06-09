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В Вооруженных силах Беларуси готовятся к учениям: задействуют резерв Гродненской области - около 200 человек

09 июня 2016 07:03
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Новости Беларуси. В Вооруженных силах Беларуси началась подготовка к учениям с подразделениями территориальной обороны.

В Командно-штабной тренировке будет задействован резерв Гродненской области. В настоящее время там идет призыв военнообязанных из запаса. Всего поставить под ружье планируется около 200 человек.

Владимир Фурман, начальник направления территориальной обороны военного комиссариата – заместитель военного комиссара Гродненской области:
Здесь будет рассматриваться два этапа. Мобилизационный, первый, на котором будет осуществляться подготовка военнообязанных к выполнению задач по предназначению. И на втором этапе - это участие в командно-штабном учении  с силами территориальной обороны.

Вадим Абрамчик, заместитель командира роты, офицер запаса:
Приятно удивлен, отличные условия, отличное отношение. Поэтому первые впечатления просто замечательные.

Командно-штабное учение с силами территориальной обороны Гродненской области пройдёт с 13-го по 16-е июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Военные учения

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