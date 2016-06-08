Велодвижение в Беларуси набирает обороты: что ожидает велосипедистов в новом велосезоне?

Экологично. Модно. Полезно для здоровья. Велодвижение в столице набирает обороты. Сегодня более 300 тысяч минчан катаются с ветерком по городу. Какие новости нас ожидают в новом велосезоне?

Нет – пробкам, да – отличной форме! С приходом летнего сезона все больше минчан добираются на работу на велосипедах. Сегодня в Минске функционирует 137 км велодорожек и 35 пунктов проката, средняя стоимость велосипедов – около 40 тысяч бел руб. Причем, если несколько лет назад велосипедистами, в первую очередь, были мужчины, то сегодня соотношение полов приближается к равенству. Активно на двухколесный транспорт пересаживаются и люди в возрасте.

Отличная новость и о том, что велодорожки проложат за чертой Минска! В перспективе маршруты «Аквапарк «Лебяжий» – МКАД – Ждановичи» и «Логойский тракт – МКАД – Раубичи». Главное, конечно, безопасное и беспрепятственное пересечение с минской кольцевой автодорогой.

Появляется больше велосипедной разметки на тротуарах, что значительно облегчает жизнь участникам дорожного движения. Приятный бонус, с июня по сентябрь, как и прошлым летом, запланирован бесплатный велопрокат «Добрый ровар». Любой желающий может забронировать велосипед. Для этого он доложен зарегистрироваться на сайте dobrovar.by и получить код от велосипеда. Всего в общественном доступе будет 25 велосипедов, колесить на которых можно 12 часов кряду.

Получить помощь по ремонту велосипеда, а также научиться чинить его самостоятельно вам помогут в Гараже, 38. Он находится прямо за костелом святого Роха. Данный бесплатный проект существует в Минске уже 3-й год. За это время более шести тысяч горожан воспользовались безвозмездной помощью волонтёров. Идею Джон Росман позаимствовал на конференции в Вене и с успехом воплотил в Минске. Инструменты собирают волонтеры своими силами. На велокухне не только чинят, но и устраивают кинопоказы и тематические встречи для поклонников вело.

Одна из основных проблем для велосипедистов – это бордюры, на которых приходится замедлять движение. По новым нормам въезд на велодорожку должен быть сведен «в ноль», но пока нет ни одной улицы в Минске, где бы это правило полностью соблюдалось. Бордюры выступают на 10, а то, порой, и 40 миллиметров. Старая планировка доставляет неудобства велосипедистам, инвалидам-колясочникам, молодым родителям с колясками. Но работа по понижению бордюров будет активно вестись.

Остро ощущается нехватка в городе велопарковок. В новом сезоне будут активно работать над созданием новых пунктов около социально значимых объектов и в торговых точках, а также в планах создать велостоки – небольшие остановки, где будут размещены необходимые инструменты и человек сможет самостоятельно оказать техпомощь.

Хотелось бы, чтобы родной Минск больше подтягивался по уровню к таким городам, как Амстердам и Копенгаген, ведь у нас есть для этого все шансы. Так, в апрельском велопараде этого года приняло участие 9 тысяч горожан, а это ровно в три раза больше, чем в прошлом. Возможно, очередной велопарад порадует и в конце августа.

Если же вы до сих пор не в рядах велосипедистов и так и не научились кататься, приходите в четверг и пятницу с 18 до 20.00 в парк Янки Купалы напротив цирка. Волонтеры с радостью проведут для вас уроки.