Дни Москвы в Минске: граффити как оригинальный символ дружбы, книжная выставка и хоккейный матч

Новости Беларуси. Дни Москвы сегодня завершились в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках церемонии закрытия российская сторона вручила белорусской столице оригинальный символ дружбы двух городов. Граффити, на котором изображены мальчик и девочка в нарядах национальных цветов. В церемонии приняли участие минские и московские власти, а также художники и авторы рисунка.

В целом же, в рамках Дней Москвы, а они проходили в течение двух дней, в городе состоялось более десятка мероприятий. Это круглые столы, конкурсы творческих работ, книжная выставка, концерты и даже хоккейный матч юношеских сборных двух мегаполисов.

Екатерина Щурякина, советник руководителя департамента культуры Москвы (Россия):

Я думаю, главный итог в том, что мэр Москвы посетил Минск и вчера была подписана программа сотрудничества на 4 года. Это - научно-техническое сотрудничество, культурное, социальное, гуманитарное. Я думаю, что это - главный итог проходивших Дней

Павел Скалабан, начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома:

Итоги мероприятий, которые прошли - они внесли дополнительный вклад, дополнительный импульс в наши братские отношения. Все они стали яркими событиями жизни столицы.