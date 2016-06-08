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Дни Москвы в Минске: граффити как оригинальный символ дружбы, книжная выставка и хоккейный матч

08 июня 2016 16:45
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Новости Беларуси. Дни Москвы сегодня завершились в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках церемонии закрытия российская сторона вручила белорусской столице оригинальный символ дружбы двух городов. Граффити, на котором  изображены мальчик и девочка в нарядах национальных цветов. В церемонии приняли участие минские и московские власти, а также художники и авторы рисунка.

В целом же, в рамках Дней Москвы, а они проходили в течение двух дней, в городе состоялось более десятка мероприятий. Это круглые столы, конкурсы творческих работ, книжная выставка, концерты и даже хоккейный матч юношеских сборных двух мегаполисов.

Екатерина Щурякина, советник руководителя департамента культуры Москвы (Россия):
Я думаю, главный итог в том, что мэр Москвы посетил Минск и вчера была подписана программа сотрудничества на 4 года. Это - научно-техническое сотрудничество, культурное, социальное, гуманитарное. Я думаю, что это - главный итог проходивших Дней

Павел Скалабан, начальник Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Мингорисполкома:
Итоги мероприятий, которые прошли - они  внесли дополнительный вклад, дополнительный импульс в наши братские отношения. Все они стали яркими событиями жизни столицы.

# общество # Беларусь-Россия

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