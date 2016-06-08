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Фотоловушки на минских пляжах меняют место прописки

08 июня 2016 16:49
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Новости Беларуси. Чтобы каждый нарушитель был замечен. Фотоловушки на минских пляжах меняют место прописки.

Такие скрытые камеры установлены на въездах в столичные зоны отдыха, чтобы запечатлеть автомобилистов, которые игнорируют правила парковки.

По словам специалистов, прежнее расположение фоторадаров на деревьях не дало должного эффекта, так как с дальнего расстояния не было возможности разглядеть номерные знаки автомобилей.

Сейчас в арсенале обслуживающих организаций 6 мобильных фотоловушек и в течение сезона их могут устанавливать в разных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# общество # ГАИ

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