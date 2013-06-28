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В Воложинском районе открылся дом-интернат для престарелых и инвалидов

28 июня 2013 15:05
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Новости Минской области. Первый на Минщине частный дом-интернат для престарелых и инвалидов открылся в Воложинском районе. Расположен он на базе бывшей сельской школы. Классные кабинеты переделали в жилые квартиры, появился медицинский блок, кафе-столовая.

«Семейный причал» рассчитан на 45 человек. Но количество желающих поселиться в частном доме-интернате уже существенно превышает эту цифру. Первых постояльцев ждут на следующей неделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Дубовик, директор частного дома-интерната для престарелых людей и инвалидов (Воложинский района):
Желающих очень много, сейчас мы дали людям направления на медицинские комиссии. Просятся люди не только одинокие и не только инвалиды, но и те, у которых есть дети. Есть такие у нас проблемы, что я даже не ожидала, что настолько это будет актуально.

# Государственная политика # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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