В Воложинском районе открылся дом-интернат для престарелых и инвалидов

Новости Минской области. Первый на Минщине частный дом-интернат для престарелых и инвалидов открылся в Воложинском районе. Расположен он на базе бывшей сельской школы. Классные кабинеты переделали в жилые квартиры, появился медицинский блок, кафе-столовая.

«Семейный причал» рассчитан на 45 человек. Но количество желающих поселиться в частном доме-интернате уже существенно превышает эту цифру. Первых постояльцев ждут на следующей неделе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Дубовик, директор частного дома-интерната для престарелых людей и инвалидов (Воложинский района):

Желающих очень много, сейчас мы дали людям направления на медицинские комиссии. Просятся люди не только одинокие и не только инвалиды, но и те, у которых есть дети. Есть такие у нас проблемы, что я даже не ожидала, что настолько это будет актуально.