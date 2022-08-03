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В Воложине обновили свыше 13 тысяч квадратных метров дорог

03 августа 2022 13:28
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Новости Беларуси. В Воложине обновили около 13 тысяч квадратных метров асфальта. Основное внимание улице Партизанской. Теперь здесь новое покрытие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложине обновили свыше 13 тысяч квадратных метров дорог-1

Параллельно заменили и полтора километра бортового камня. После окончания работ специалисты обновили дорожную разметку. Стоимость работ – почти 380 тысяч рублей.

В Воложине обновили свыше 13 тысяч квадратных метров дорог-4

Дмитрий Протас, заместитель председателя Воложинского райисполкома:
Проводились работы по фрезерованию на площади порядка 8 000 квадратных метров. Гранулят, который мы получили с данной улицы, был использован на подсыпку улиц Воложина, которые у нас в настоящем времени в гравийном покрытии. Одновременно с улицей Партизанской асфальтирование перекрестка, поскольку дорожное покрытие у нас там было в неприемлемом состоянии.

В Воложине обновили свыше 13 тысяч квадратных метров дорог-7

Также новое асфальтобетонное покрытие на улице Советской. Всего в Воложине на обслуживании находится около 50 километров дорог. Больше половины – с асфальтовым покрытием.

# Автодороги Беларуси # общество # Дмитрий Протас # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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