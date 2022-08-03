В Воложине обновили свыше 13 тысяч квадратных метров дорог

Новости Беларуси. В Воложине обновили около 13 тысяч квадратных метров асфальта. Основное внимание улице Партизанской. Теперь здесь новое покрытие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Воложине обновили около 13 тысяч квадратных метров асфальта. Основное внимание улице Партизанской. Теперь здесь новое покрытие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Параллельно заменили и полтора километра бортового камня. После окончания работ специалисты обновили дорожную разметку. Стоимость работ – почти 380 тысяч рублей.
Дмитрий Протас, заместитель председателя Воложинского райисполкома:
Проводились работы по фрезерованию на площади порядка 8 000 квадратных метров. Гранулят, который мы получили с данной улицы, был использован на подсыпку улиц Воложина, которые у нас в настоящем времени в гравийном покрытии. Одновременно с улицей Партизанской асфальтирование перекрестка, поскольку дорожное покрытие у нас там было в неприемлемом состоянии.
Также новое асфальтобетонное покрытие на улице Советской. Всего в Воложине на обслуживании находится около 50 километров дорог. Больше половины – с асфальтовым покрытием.