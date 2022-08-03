Лучшая подготовка кадров. Чем известен Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза?
Можно забыть многое, но годы, проведенные в колледже, не забываются никогда. Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза – современное учреждение образования, которое осуществляет подготовку специалистов на основе базового и общего среднего образования.
Татьяна Грабовская, начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза:
Потребительская кооперация Республики Беларусь – это многоотраслевая структура, деятельность которой обеспечивает 40-тысячный коллектив кооператоров. И для нас остается актуальной задача обновления кадров, организации системы и вливания новых молодых специалистов в ряды кооператоров. С чем уже более 60 лет успешно справляется образовательный кластер потребительской кооперации, который включает в себя Белорусский торгово-экономический университет с двумя филиалами в Минске и Могилеве и четыре колледжа, которые работают в Барановичах, Гродно, Гомеле и Молодечно.
Занятия проводятся в учебных аудиториях, которые оснащены современными средствами обучения, торговым оборудованием, кассовыми суммирующими аппаратами и специальными компьютерными системами. Имеются образцы товаров, вычислительная техника.
Татьяна Грабовская:
Мы являемся лидером по применению дистанционных технологий обучения. Сегодня профессорско-преподавательским составом нашего университета подготовлено и внедрено более 400 электронных учебно-методических комплексов.
Успехи, достигнутые колледжем при подготовке кадров, дважды отмечены наградой «Почетный знак Белкоопсоюза». За время существования колледжа образование в нем получили почти 30 тысяч учащихся. Подготовка специалистов осуществляется по следующим специальностям: правоведение, коммерческая деятельность, экономика и организация производства, бухгалтерский учет, анализ и контроль, программное обеспечение информационных технологий.
Татьяна Грабовская:
Хотелось бы отметить, что успешно коррелируя традиции, которые заложены в прошлом, с новациями, которые внедряются в учебный процесс сегодняшнего дня, на наш взгляд, мы готовы и успешно справляемся с задачей подготовки конкурентоспособного специалиста как для народно-хозяйственного комплекса Беларуси в целом, так и для системы потребительской кооперации в частности.
Учащиеся, которые обучаются по договору с организациями потребительской кооперации получают стипендию. По вопросам получения направления на обучение за счет средств организаций Белкоопсоюза необходимо обращаться в кадровые службы кооперативных организаций по месту жительства. Учреждения образования потребкооперации также предоставляют учащимся общежития на весь период обучения.
Татьяна Грабовская:
Хотелось бы обратиться к абитуриентам и их родителям с тем, что наши учреждения образования имеют многолетнюю историю. Мы имеем серьезную материально-техническую базу, достойный профессорско-преподавательский состав, который приложит все усилия, чтобы подготовить конкурентоспособного, грамотного, профессионального специалиста для организаций как системы потребительской кооперации, так и в целом для организаций народно-хозяйственного комплекса страны. Поэтому с радостью приглашаем вас в стены наших учреждений образования для получения перспективного конкурентоспособного образования.
*На правах рекламы.