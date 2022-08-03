Лучшая подготовка кадров. Чем известен Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза?

Можно забыть многое, но годы, проведенные в колледже, не забываются никогда. Гомельский торгово-экономический колледж Белкоопсоюза – современное учреждение образования, которое осуществляет подготовку специалистов на основе базового и общего среднего образования.

Татьяна Грабовская, начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза:

Потребительская кооперация Республики Беларусь – это многоотраслевая структура, деятельность которой обеспечивает 40-тысячный коллектив кооператоров. И для нас остается актуальной задача обновления кадров, организации системы и вливания новых молодых специалистов в ряды кооператоров. С чем уже более 60 лет успешно справляется образовательный кластер потребительской кооперации, который включает в себя Белорусский торгово-экономический университет с двумя филиалами в Минске и Могилеве и четыре колледжа, которые работают в Барановичах, Гродно, Гомеле и Молодечно.

Занятия проводятся в учебных аудиториях, которые оснащены современными средствами обучения, торговым оборудованием, кассовыми суммирующими аппаратами и специальными компьютерными системами. Имеются образцы товаров, вычислительная техника.