Как приготовить полезный боул с гречкой и авокадо?

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы на завтрак приготовим очень полезное блюдо: на ночь залитая гречка с авокадо, грибами и яйцом.

Итак, мы приступаем к готовке. Главным ингредиентом будет гречка. Самая вкусная и полезная гречка, когда вы на ночь заливаете ее водой. Она настаивается всю ночь, а утром ее уже можно готовить. Гречка уже готова, ее надо только немного прогреть для теплого завтрака. Мы берем яйца, ставим в духовку на 5 минут. Гречка прогреется, яйца будут готовы.

Подготовим грибы, чуть-чуть поджарим их на растительном масле. Грибы разрезаем на 4 части, нам нужны крупные кусочки. Достаточно будет 2 шампиньона. Сковородка разогрелась, обжариваем грибы. Самый главный секрет, чтобы грибы были обжарены и не выделили воду – не кладем много грибов сразу на сковородку. Их ни в коем случае нельзя солить перед тем, как жарить.

Пока обжариваются грибы, мы подготовим авокадо. Его мы заранее почистили, режем достаточно крупными кусочками, немного зелени. Гриб обжарились с одной стороны, переворачиваем. Получилась красивая золотистая корочка. Буквально три минуты, все у нас будет готово.