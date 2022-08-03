Работники предприятий Столбцовского района посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. На этот раз он распахнул двери для работников предприятий Столбцовского района. Экскурсию в Минск для них организовали профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. На этот раз он распахнул двери для работников предприятий Столбцовского района. Экскурсию в Минск для них организовали профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Собрать для поездки в столицу представителей агропромышленного региона в период уборочной кампании было непросто. Но в этом случае желание людей увидеть своими глазами символ белорусского суверенитета было столь велико, что они приехали, как только появилась возможность. И в немалом составе – группой почти в 100 человек разных профессий и возрастов.
Павел Баран, методист выставочного зала Столбцовского районного центра культуры:
Посмотреть на такое монументальное здание, которое принимает всех высокопоставленных лиц и несет за собой нашу культуру. Ведь, как нам изначально говорили, в создании непосредственно здания, архитектурного стиля участвовали только белорусы. Очень приятно, что для нас проводят полноценную экскурсию, ведь одно дело походить и посмотреть, а другое – узнать историю. Это намного интереснее.
Юлия Игнатович, пианистка:
С первых секунд, как я сюда зашла, обстановка меня просто зачаровала. Мне везде хочется сфотографироваться. Мне понравился каминный зал, интересно было послушать, как проходили переговоры.
Принимать гостей для Дворца Независимости стало уже традицией. Главная политическая площадка страны – открытый для экскурсий объект.