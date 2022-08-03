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Работники предприятий Столбцовского района посетили Дворец Независимости

03 августа 2022 13:11
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь принимает гостей. На этот раз он распахнул двери для работников предприятий Столбцовского района. Экскурсию в Минск для них организовали профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники предприятий Столбцовского района посетили Дворец Независимости-1

Собрать для поездки в столицу представителей агропромышленного региона в период уборочной кампании было непросто. Но в этом случае желание людей увидеть своими глазами символ белорусского суверенитета было столь велико, что они приехали, как только появилась возможность. И в немалом составе – группой почти в 100 человек разных профессий и возрастов.

Работники предприятий Столбцовского района посетили Дворец Независимости-3

Павел Баран, методист выставочного зала Столбцовского районного центра культуры:
Посмотреть на такое монументальное здание, которое принимает всех высокопоставленных лиц и несет за собой нашу культуру. Ведь, как нам изначально говорили, в создании непосредственно здания, архитектурного стиля участвовали только белорусы. Очень приятно, что для нас проводят полноценную экскурсию, ведь одно дело походить и посмотреть, а другое – узнать историю. Это намного интереснее.

Работники предприятий Столбцовского района посетили Дворец Независимости-5

Юлия Игнатович, пианистка:
С первых секунд, как я сюда зашла, обстановка меня просто зачаровала. Мне везде хочется сфотографироваться. Мне понравился каминный зал, интересно было послушать, как проходили переговоры.

Работники предприятий Столбцовского района посетили Дворец Независимости-7

Принимать гостей для Дворца Независимости стало уже традицией. Главная политическая площадка страны – открытый для экскурсий объект.

# Государственная политика # Павел Баран # Юлия Игнатович # Новости Минска и Минской области

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