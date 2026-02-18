Личный состав не должен расслабляться! Вольфович озвучил требования Президента к проверке ВС

На текущем этапе мероприятия охватили подразделения постоянной готовности в оперативных командованиях и силах специальных операций. Военнослужащие выполняли задачи в разных регионах страны. Ключевое требование главы государства – внезапность, высокая требовательность и объективная оценка действий личного состава и командиров. Такой формат позволяет увидеть реальную картину и определить фактическую способность войск действовать по предназначению.

Одна из ключевых задач проверки – не выставить оценку подразделениям, а выявить слабые места, чтобы затем системно их устранить. Масштабные мероприятия продолжаются уже месяц и проходят под личным контролем Президента. Глава государства регулярно заслушивает доклады государственного секретаря Совета безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Президент сделал ряд замечаний. Они будут учтены, проанализированы и также приняты к устранению, скажем так. Детальный анализ этой проверки, я и Президенту доложил, делать пока рано, пока получены только общие результаты. Этап только завершился, второй этап этой проверки. Все эти результаты будут детально, естественно, проанализированы. Не ради оценки, а ради того, чтобы можно было поправить и что-то улучшить в ходе подготовки наших Вооруженных Сил.

Президент сказал – личный состав не должен расслабляться. Обстановка такая, что мы должны быть готовы каждый день отработать вопросы внезапной проверки только в реальной жизни. Дай бог, чтобы это не пригодилось никогда. Ну и хочу сказать, что в соответствии с замыслом мы проверяли пока только сухопутные войска. То есть экзамен держали мотострелки или механизированные подразделения, воинские части, танкисты. У нас есть и другие виды Вооруженных Сил, от успеха которых или ведения боевых действий на поле боя зависит также успех. Это и авиация, это и противовоздушная оборона. Точка в проверке еще не поставлена – Президент сказал. Каждый командир должен быть готов получить распоряжение Президента и выполнить те задачи, которые предписаны по боевой задаче тому или иному организму Вооруженных Сил.

Проверка проводится с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Полученные результаты станут практической основой для дальнейшего развития и совершенствования Вооруженных Сил Беларуси, корректировки подготовки и принятия управленческих решений. Масштабные мероприятия продолжаются. Президент анонсировал, что лично подведет их итоги – и сделает это публично.