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Новости по тегу #Артем Неверко

Звонки поступали еженедельно – девушки хотят учиться на пилотов! Военная академия снова набирает летчиц
08 марта 2026 18:15

Звонки поступали еженедельно – девушки хотят учиться на пилотов! Военная академия снова набирает летчиц

В Военную академию Беларуси прибыло 758 новобранцев
01 августа 2025 07:43

В Военную академию Беларуси прибыло 758 новобранцев

В Минске открылась выставка для абитуриентов «Образование и карьера»
14 февраля 2025 17:41

В Минске открылась выставка для абитуриентов «Образование и карьера»

Офицеры Беларуси и Казахстана посетили с экскурсией Дворец Независимости
22 февраля 2023 15:43

Офицеры Беларуси и Казахстана посетили с экскурсией Дворец Независимости