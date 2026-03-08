Новости по тегу #Артем Неверко

Женщина в армии уже никого не удивляет. И, похоже, их станет больше. Выяснилось, что в 2027 году снова вернутся к подготовке летчиц.
Всего в вузе 7 факультетов. В 2025 году на место претендовали два человека. В связи с этим приняли решение увеличить количество новобранцев на 100.
Абитуриенты и будущие молодые специалисты смогли узнать возможности и особенности белорусской системы образования.
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