В Военной академии прошла церемония увольнения в запас срочников

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается увольнение в запас военнослужащих срочной службы. На гражданку возвращаются тысячи парней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провожают традиционно в торжественной обстановке. Лучших поощряют командиры. Такая церемония состоялась и в Военной академии. Семь ее факультетов почти полностью обеспечивают потребность Вооруженных Сил и других силовых структур в офицерских кадрах.

Константин Губаревич, выпускник Военной академии Беларуси:

После КМБ первые месяцы было трудно, потом удалось войти в эту колею, и дальше все пошло по накатанной. Были какие-то стереотипы, что в армии очень сложно, очень трудно. Но на самом деле, когда ты в этом уже находишься, привыкаешь, справляешься с этим, командиры помогают, подсказывают, товарищи. Благодарен им всем.

Алексей Маркушевский, выпускник Военной академии Беларуси:

За эти полтора года я стал мужественнее как минимум, максимум – определился с тем, чем хочу заниматься в гражданской жизни. Понял для себя, что такое армия, что она дает и как меняет людей. В процессе службы ты приобретаешь боевых товарищей, в любом случае ваши командиры становятся для вас как вторые отцы. Конечно, буду помнить каждого, с кем служил. Каждого офицера, солдата – всех, с кем выполняли боевые, учебно-боевые задачи, всех, с кем я прошел этот нелегкий путь.