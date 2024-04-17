Эти правила должен знать каждый. Как защитить себя от мошенников в интернете?

Любовь онлайн. Для многих знакомства в Сети – неотъемлемая часть жизни. Однако отыскать вторую половинку в виртуальном мире удается не всем. Есть риск нарваться на мошенников. Как защитить себя от действий преступников? Об этом поговорили с гостем.

Андрей Арловский, заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Мошенники продолжают действовать путем переписки в социальных сетях. Происходит знакомство в каком-либо мессенджере или сайте, начинается общение, в результате которого мошенник, находящийся за пределами Беларуси, заинтриговывает женщину (потенциальную потерпевшую), она переводит ему деньги. Потерпевшими в данной схеме бывают и мужчины, но здесь немного есть разница. Когда знакомство происходит с мужчиной, схема немного другая. Женщина говорит, что ходила в кинотеатр, на таком-то сайте покупала билеты, скидывает ссылку и просит заказать на этом сайте билеты. Потенциальный потерпевший переходит по ссылке, происходит взлом его телефона и списание денег с карточки.

Когда вы знакомитесь с кем-то, вы должны изначально предполагать, что это может быть как фейковый человек, так и абсолютно другой человек. Общение может происходить автоматизированно. Никаких ссылок не открывать. Заходите только на проверенные сайты и проверяйте их название, чтобы не было дополнительных каких-то символов.